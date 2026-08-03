Análise técnica de AS Monaco (ASM) hoje A página de Análise de AS Monaco fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AS Monaco abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AS Monaco (ASM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05913 -- -5.70% -6.18% -30.25%

Fluxo de capital de AS Monaco Entrada líquida Preço de ASMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.06 2026-08-12 $0.00 M 0.06 2026-08-11 $0.00 M 0.07 2026-08-10 $0.00 M 0.06 2026-08-09 $0.01 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AS Monaco (ASM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AS Monaco. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ASM / USDT $0.05907 $0.05907 $0.05907 -2.28% 894.12K (USDT) Negociar