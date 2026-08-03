Análise técnica de Arkham (ARKM) hoje A página de Análise de Arkham fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARKM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Arkham abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Arkham (ARKM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09396 -- -1.98% -13.07% -30.65%

Indicadores técnicos de Arkham

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Arkham em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 8 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 4 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 4 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0939 0.0938 R2 0.0938 0.0938 R1 0.0938 0.0938 PP 0.0937 0.0937 S1 0.0937 0.0937 S2 0.0936 0.0937 S3 0.0936 0.0936

Sinais de mercado Arkham Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $4.07 M $4.33 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.19 M Vendas ativas de 3 dias $0.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.54 M Vendas ativas de 7 dias $0.55 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Arkham Entrada líquida Preço de ARKMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.09 2026-08-12 -$0.01 M 0.09 2026-08-11 -$0.05 M 0.09 2026-08-10 $0.00 M 0.10 2026-08-09 -$0.06 M 0.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Arkham (ARKM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Arkham. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ARKM / USDT $0.09396 $0.09396 $0.09396 -0.37% 631.74K (USDT) Negociar ARKM / USDC $0.09376 $0.09376 $0.09376 -0.43% 578.49K (USDT) Negociar