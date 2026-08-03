Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ARK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ARK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ARK

Informações sobre preços de ARK

O que é ARK

Whitepaper de ARK

Site oficial do ARK

Tokenomics de ARK

Previsão de preço de ARK

Histórico de preço de ARK

Guia de compra de ARK

Conversor de ARK para moeda Fiat

Spot ARK

Futuros USDT-M de ARK

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de ARK (ARK) hoje

Análise técnica de ARK (ARK) hoje

A página de Análise de ARK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ARK abaixo.

Variação de preço de ARK (ARK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.09093---3.02%-13.82%-49.68%
Saiba mais sobre o preço de ARK

Indicadores técnicos de ARK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ARK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 9
Compra 11
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 4Compra 10
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 6Neutro 5Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.091
0.091
R2
0.091
0.0909
R1
0.0909
0.0909
PP
0.0909
0.0909
S1
0.0908
0.0908
S2
0.0908
0.0908
S3
0.0907
0.0908

Sinais de mercado ARK

Volume líquido atual de ordens em aberto
3.53M
$14.50 M
$10.96 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ARK

Entrada líquidaPreço de ARKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.09
2026-08-12-$0.01 M0.09
2026-08-11-$0.01 M0.09
2026-08-10$0.00 M0.09
2026-08-09$0.00 M0.10

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre ARK

Negocie ARK (ARK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ARK.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ARK/USDT
$0.09093
$0.09093$0.09093
-0.33%
682.98K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ARK para USD

Montante

ARK
ARK
USD
USD

1 ARK = 0.09093 USD