Análise técnica de ARK (ARK) hoje A página de Análise de ARK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ARK abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ARK (ARK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09093 -- -3.02% -13.82% -49.68%

Indicadores técnicos de ARK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ARK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 9 Compra 11 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 4 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 6 Neutro 5 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.091 0.091 R2 0.091 0.0909 R1 0.0909 0.0909 PP 0.0909 0.0909 S1 0.0908 0.0908 S2 0.0908 0.0908 S3 0.0907 0.0908

Sinais de mercado ARK Volume líquido atual de ordens em aberto 3.53M $14.50 M $10.96 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.09 M Vendas ativas de 7 dias $0.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ARK Entrada líquida Preço de ARKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.09 2026-08-12 -$0.01 M 0.09 2026-08-11 -$0.01 M 0.09 2026-08-10 $0.00 M 0.09 2026-08-09 $0.00 M 0.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ARK (ARK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ARK. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ARK / USDT $0.09093 $0.09093 $0.09093 -0.33% 682.98K (USDT) Negociar