Análise técnica de ARC (ARC) hoje A página de Análise de ARC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ARC abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ARC (ARC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000575 -- -6.66% -16.91% -54.30%

Fluxo de capital de ARC Entrada líquida Preço de ARCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ARC (ARC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ARC. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ARC / USDT $0.000575 $0.000575 $0.000575 +5.11% 1.02M (USDT) Negociar