Análise técnica de Arweave (AR) hoje A página de Análise de Arweave fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Arweave abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Arweave (AR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.782 -- -2.47% -6.80% -25.66%

Indicadores técnicos de Arweave

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Arweave em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 17 Neutro 8 Compra 1 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 8 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.7823 1.7816 R2 1.7816 1.7812 R1 1.7813 1.781 PP 1.7806 1.7806 S1 1.7803 1.7802 S2 1.7796 1.78 S3 1.7793 1.7796

Sinais de mercado Arweave Volume líquido atual de ordens em aberto 0.43M $4.52 M $4.09 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.25 M Vendas ativas de 3 dias $0.24 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $0.58 M Vendas ativas de 7 dias $0.53 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Arweave Entrada líquida Preço de ARUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 1.78 2026-08-12 -$0.04 M 1.78 2026-08-11 -$0.07 M 1.77 2026-08-10 -$0.04 M 1.83 2026-08-09 -$0.04 M 1.81 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Arweave (AR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Arweave. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AR / USDT $1.784 $1.784 $1.784 +0.05% 45.61K (USDT) Negociar AR / USDC $1.781 $1.781 $1.781 +0.16% 31.90K (USDT) Negociar