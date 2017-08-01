Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Arweave, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Arweave, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre AR

Informações sobre preços de AR

O que é AR

Whitepaper de AR

Site oficial do AR

Tokenomics de AR

Previsão de preço de AR

Histórico de preço de AR

Guia de compra de AR

Conversor de AR para moeda Fiat

Spot AR

Futuros USDT-M de AR

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Arweave (AR) hoje

Análise técnica de Arweave (AR) hoje

A página de Análise de Arweave fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Arweave abaixo.

Variação de preço de Arweave (AR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.782---2.47%-6.80%-25.66%
Saiba mais sobre o preço de Arweave

Indicadores técnicos de Arweave

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Arweave em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 17
Neutro 8
Compra 1
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 8Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.7823
1.7816
R2
1.7816
1.7812
R1
1.7813
1.781
PP
1.7806
1.7806
S1
1.7803
1.7802
S2
1.7796
1.78
S3
1.7793
1.7796

Sinais de mercado Arweave

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.43M
$4.52 M
$4.09 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$0.58 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.53 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Arweave

Entrada líquidaPreço de ARUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M1.78
2026-08-12-$0.04 M1.78
2026-08-11-$0.07 M1.77
2026-08-10-$0.04 M1.83
2026-08-09-$0.04 M1.81

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Arweave

Negocie Arweave (AR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Arweave.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AR/USDT
$1.784
$1.784$1.784
+0.05%
45.61K (USDT)
AR/USDC
$1.781
$1.781$1.781
+0.16%
31.90K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de AR para USD

Montante

AR
AR
USD
USD

1 AR = 1.782 USD