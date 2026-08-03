Análise técnica de Aptos (APT) hoje A página de Análise de Aptos fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de APT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aptos abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aptos (APT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.5668 -- -4.86% -3.87% -46.89%

Indicadores técnicos de Aptos

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aptos em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 4 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.5665 0.5664 R2 0.5664 0.5664 R1 0.5664 0.5664 PP 0.5663 0.5663 S1 0.5663 0.5663 S2 0.5662 0.5663 S3 0.5662 0.5662

Sinais de mercado Aptos Volume líquido atual de ordens em aberto -1.90M $78.81 M $80.71 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.74M Compras ativas de 3 dias $4.10 M Vendas ativas de 3 dias $3.36 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.91M Compras ativas de 7 dias $10.31 M Vendas ativas de 7 dias $9.40 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aptos Entrada líquida Preço de APTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 0.57 2026-08-12 $0.01 M 0.57 2026-08-11 -$0.29 M 0.57 2026-08-10 -$0.17 M 0.59 2026-08-09 -$0.03 M 0.60 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aptos (APT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aptos. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h APT / USDT $0.5665 $0.5665 $0.5665 -0.15% 123.36K (USDT) Negociar APT / USDC $0.5657 $0.5657 $0.5657 -0.40% 100.17K (USDT) Negociar