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Análise técnica de Aptos (APT) hoje

Análise técnica de Aptos (APT) hoje

A página de Análise de Aptos fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de APT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aptos abaixo.

Variação de preço de Aptos (APT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.5668---4.86%-3.87%-46.89%
Saiba mais sobre o preço de Aptos

Indicadores técnicos de Aptos

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aptos em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 4
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.5665
0.5664
R2
0.5664
0.5664
R1
0.5664
0.5664
PP
0.5663
0.5663
S1
0.5663
0.5663
S2
0.5662
0.5663
S3
0.5662
0.5662

Sinais de mercado Aptos

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.90M
$78.81 M
$80.71 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.74M
Compras ativas de 3 dias
$4.10 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.36 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.91M
Compras ativas de 7 dias
$10.31 M
Vendas ativas de 7 dias
$9.40 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aptos

Entrada líquidaPreço de APTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.57
2026-08-12$0.01 M0.57
2026-08-11-$0.29 M0.57
2026-08-10-$0.17 M0.59
2026-08-09-$0.03 M0.60

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
APT/USDT
$0.5665
$0.5665$0.5665
-0.15%
123.36K (USDT)
APT/USDC
$0.5657
$0.5657$0.5657
-0.40%
100.17K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

APT
APT
USD
USD

1 APT = 0.5668 USD