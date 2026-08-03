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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre API3, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre API3, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de API3 (API3) hoje

Análise técnica de API3 (API3) hoje

A página de Análise de API3 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de API3, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de API3 abaixo.

Variação de preço de API3 (API3)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0,1899--+0,79%-12,89%-48,86%
Saiba mais sobre o preço de API3

Indicadores técnicos de API3

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do API3 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 5
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 3Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0,1897
0,1896
R2
0,1896
0,1896
R1
0,1896
0,1896
PP
0,1895
0,1895
S1
0,1895
0,1895
S2
0,1894
0,1895
S3
0,1894
0,1894

Sinais de mercado API3

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1,44M
$21,26 M
$22,70 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0,01M
Compras ativas de 3 dias
$0,09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0,08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0,00M
Compras ativas de 7 dias
$0,16 M
Vendas ativas de 7 dias
$0,15 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de API3

Entrada líquidaPreço de API3USDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0,01 M0,19
2026-08-12-$0,03 M0,19
2026-08-11$0,04 M0,19
2026-08-10-$0,06 M0,19
2026-08-09-$0,02 M0,20

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
API3/USDT
$0,1899
$0,1899$0,1899
-0,05%
273.22K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

API3
API3
USD
USD

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