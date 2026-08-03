Análise técnica de API3 (API3) hoje A página de Análise de API3 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de API3, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de API3 abaixo. Cadastrar

Variação de preço de API3 (API3) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0,1899 -- +0,79% -12,89% -48,86%

Indicadores técnicos de API3

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do API3 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 5 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 3 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0,1897 0,1896 R2 0,1896 0,1896 R1 0,1896 0,1896 PP 0,1895 0,1895 S1 0,1895 0,1895 S2 0,1894 0,1895 S3 0,1894 0,1894

Sinais de mercado API3 Volume líquido atual de ordens em aberto -1,44M $21,26 M $22,70 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0,01M Compras ativas de 3 dias $0,09 M Vendas ativas de 3 dias $0,08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0,00M Compras ativas de 7 dias $0,16 M Vendas ativas de 7 dias $0,15 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de API3 Entrada líquida Preço de API3USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0,01 M 0,19 2026-08-12 -$0,03 M 0,19 2026-08-11 $0,04 M 0,19 2026-08-10 -$0,06 M 0,19 2026-08-09 -$0,02 M 0,20 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie API3 (API3) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o API3. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h API3 / USDT $0,1899 $0,1899 $0,1899 -0,05% 273.22K (USDT) Negociar