Análise técnica de ApeCoin (APE) hoje A página de Análise de ApeCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de APE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ApeCoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ApeCoin (APE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1267 -- -6.08% -14.11% -18.42%

Indicadores técnicos de ApeCoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ApeCoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 5 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 2 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1266 0.1266 R2 0.1266 0.1265 R1 0.1265 0.1265 PP 0.1265 0.1265 S1 0.1264 0.1264 S2 0.1264 0.1264 S3 0.1263 0.1264

Sinais de mercado ApeCoin Volume líquido atual de ordens em aberto 1.19M $17.29 M $16.09 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.74 M Vendas ativas de 3 dias $0.72 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $2.21 M Vendas ativas de 7 dias $2.24 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ApeCoin Entrada líquida Preço de APEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.13 2026-08-12 -$0.21 M 0.13 2026-08-11 -$0.02 M 0.13 2026-08-10 $0.01 M 0.13 2026-08-09 -$0.02 M 0.13 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ApeCoin (APE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ApeCoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h APE / USDT $0.1267 $0.1267 $0.1267 +0.39% 1.12M (USDT) Negociar APE / USDC $0.12645 $0.12645 $0.12645 +0.36% 233.74K (USDT) Negociar