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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ApeCoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ApeCoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ApeCoin (APE) hoje

Análise técnica de ApeCoin (APE) hoje

A página de Análise de ApeCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de APE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ApeCoin abaixo.

Variação de preço de ApeCoin (APE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1267---6.08%-14.11%-18.42%
Saiba mais sobre o preço de ApeCoin

Indicadores técnicos de ApeCoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ApeCoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 5
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 2Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1266
0.1266
R2
0.1266
0.1265
R1
0.1265
0.1265
PP
0.1265
0.1265
S1
0.1264
0.1264
S2
0.1264
0.1264
S3
0.1263
0.1264

Sinais de mercado ApeCoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
1.19M
$17.29 M
$16.09 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.74 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.72 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$2.21 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ApeCoin

Entrada líquidaPreço de APEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.13
2026-08-12-$0.21 M0.13
2026-08-11-$0.02 M0.13
2026-08-10$0.01 M0.13
2026-08-09-$0.02 M0.13

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie ApeCoin (APE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ApeCoin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
APE/USDT
$0.1267
$0.1267$0.1267
+0.39%
1.12M (USDT)
APE/USDC
$0.12645
$0.12645$0.12645
+0.36%
233.74K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

APE
APE
USD
USD

1 APE = 0.1267 USD