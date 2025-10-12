O preço ao vivo de Amazon.com xStock hoje é 215.24 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AMZNX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AMZNX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Amazon.com xStock hoje é 215.24 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AMZNX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AMZNX facilmente na MEXC agora.

$215.24
+0.09%1D
Gráfico de preço em tempo real de Amazon.com xStock (AMZNX)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:40:22 (UTC+8)

Informações de preço de Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 214.69
Mínimo 24h
$ 217.05
Máximo 24h

$ 214.69
$ 217.05
$ 2,493.957869472173
$ 212.0219653857543
+0.09%

+0.09%

-2.19%

-2.19%

O preço em tempo real de Amazon.com xStock (AMZNX) é $ 215.24. Nas últimas 24 horas, AMZNX foi negociado entre a mínima de $ 214.69 e a máxima de $ 217.05, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AMZNX é $ 2,493.957869472173, enquanto o mais baixo é $ 212.0219653857543.

Em termos de desempenho de curto prazo, AMZNX variou +0.09% na última hora, +0.09% nas últimas 24 horas e -2.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Amazon.com xStock (AMZNX)

No.2070

$ 1.24M
$ 55.13K
$ 2.26M
5.76K
--
10,499.34537154
SOL

A capitalização de mercado atual de Amazon.com xStock é $ 1.24M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.13K. A oferta em circulação de AMZNX é 5.76K, com um fornecimento total de 10499.34537154. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.26M.

Histórico de preços de Amazon.com xStock (AMZNX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Amazon.com xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.1935+0.09%
30 dias$ -14.7-6.40%
60 dias$ -5.77-2.62%
90 dias$ -7.54-3.39%
Variação de preço de Amazon.com xStock hoje

Hoje, AMZNX registrou uma variação de $ +0.1935 (+0.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Amazon.com xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -14.7 (-6.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Amazon.com xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, AMZNX teve uma variação de $ -5.77 (-2.62%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Amazon.com xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -7.54 (-3.39%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Amazon.com xStock (AMZNX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Amazon.com xStock.

O que é Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Amazon.com xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AMZNX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Amazon.com xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Amazon.com xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Amazon.com xStock (em USD)

Quanto valerá Amazon.com xStock (AMZNX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Amazon.com xStock (AMZNX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Amazon.com xStock.

Confira a previsão de preço de Amazon.com xStock agora!

Tokenomics de Amazon.com xStock (AMZNX)

Compreender a tokenomics de Amazon.com xStock (AMZNX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AMZNX agora!

Como comprar Amazon.com xStock (AMZNX)

Quer saber como comprar Amazon.com xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Amazon.com xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AMZNX para moedas locais

1 Amazon.com xStock (AMZNX) para VND
5,664,040.6
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para AUD
A$331.4696
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para GBP
159.2776
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para EUR
185.1064
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para USD
$215.24
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MYR
RM908.3128
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para TRY
9,005.6416
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para JPY
¥32,501.24
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para ARS
ARS$304,439.7608
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para RUB
17,490.4024
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para INR
19,102.55
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para IDR
Rp3,587,331.8984
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para KRW
307,485.4068
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para PHP
12,552.7968
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para EGP
￡E.10,236.8144
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BRL
R$1,185.9724
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para CAD
C$301.336
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BDT
26,095.6976
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para NGN
314,676.5752
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para COP
$834,261.6304
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para ZAR
R.3,766.7
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para UAH
8,921.698
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para TZS
T.Sh.527,548.9352
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para VES
Bs41,756.56
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para CLP
$205,554.2
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para PKR
Rs60,680.4608
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para KZT
115,347.116
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para THB
฿7,029.7384
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para TWD
NT$6,612.1728
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para AED
د.إ789.9308
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para CHF
Fr170.0396
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para HKD
HK$1,674.5672
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para AMD
֏81,963.392
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MAD
.د.م1,962.9888
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MXN
$4,001.3116
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para SAR
ريال807.15
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para ETB
Br31,586.47
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para KES
KSh27,703.5404
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para JOD
د.أ152.60516
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para PLN
787.7784
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para RON
лв942.7512
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para SEK
kr2,046.9324
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BGN
лв361.6032
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para HUF
Ft72,764.0344
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para CZK
4,502.8208
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para KWD
د.ك65.6482
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para ILS
703.8348
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BOB
Bs1,483.0036
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para AZN
365.908
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para TJS
SM1,984.5128
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para GEL
581.148
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para AOA
Kz197,286.8316
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BHD
.د.ب80.715
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BMD
$215.24
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para DKK
kr1,381.8408
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para HNL
L5,626.3736
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MUR
9,789.1152
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para NAD
$3,693.5184
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para NOK
kr2,178.2288
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para NZD
$374.5176
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para PAB
B/.215.24
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para PGK
K912.6176
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para QAR
ر.ق781.3212
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para RSD
дин.21,706.954
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para UZS
soʻm2,593,252.4156
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para ALL
L17,918.73
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para ANG
ƒ385.2796
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para AWG
ƒ385.2796
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BBD
$430.48
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BAM
KM361.6032
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BIF
Fr636,679.92
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BND
$277.6596
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BSD
$215.24
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para JMD
$34,453.4668
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para KHR
864,416.7544
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para KMF
Fr91,261.76
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para LAK
4,679,130.3412
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para LKR
Rs64,849.6596
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MDL
L3,637.556
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MGA
Ar960,891.6272
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MOP
P1,715.4628
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MVR
3,293.172
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MWK
MK371,743.1564
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para MZN
MT13,753.836
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para NPR
Rs30,434.936
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para PYG
1,505,173.32
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para RWF
Fr311,452.28
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para SBD
$1,771.4252
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para SCR
3,065.0176
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para SRD
$8,258.7588
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para SVC
$1,874.7404
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para SZL
L3,691.366
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para TMT
m753.34
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para TND
د.ت630.86844
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para TTD
$1,455.0224
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para UGX
Sh734,398.88
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para XAF
Fr121,395.36
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para XCD
$581.148
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para XOF
Fr121,395.36
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para XPF
Fr21,954.48
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BWP
P3,041.3412
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para BZD
$430.48
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para CVE
$20,415.514
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para DJF
Fr38,097.48
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para DOP
$13,510.6148
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para DZD
د.ج28,011.3336
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para FJD
$488.5948
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para GNF
Fr1,855,368.8
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para GTQ
Q1,640.1288
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para GYD
$44,830.1872
1 Amazon.com xStock (AMZNX) para ISK
kr26,044.04

Para uma compreensão mais aprofundada de Amazon.com xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Amazon.com xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Amazon.com xStock

Quanto vale hoje o Amazon.com xStock (AMZNX)?
O preço ao vivo de AMZNX em USD é 215.24 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AMZNX para USD?
O preço atual de AMZNX para USD é $ 215.24. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Amazon.com xStock?
A capitalização de mercado de AMZNX é $ 1.24M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AMZNX?
O fornecimento circulante de AMZNX é de 5.76K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AMZNX?
AMZNX atingiu um preço máximo histórico de 2,493.957869472173 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AMZNX?
AMZNX atingiu um preço minímo histórico de 212.0219653857543 USD.
Qual é o volume de negociação de AMZNX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AMZNX é $ 55.13K USD.
AMZNX vai subir ainda este ano?
AMZNX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AMZNX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:40:22 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

