O que é Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Amazon.com xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de AMZNX para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Amazon.com xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Amazon.com xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Amazon.com xStock (em USD)

Quanto valerá Amazon.com xStock (AMZNX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Amazon.com xStock (AMZNX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Amazon.com xStock.

Confira a previsão de preço de Amazon.com xStock agora!

Tokenomics de Amazon.com xStock (AMZNX)

Compreender a tokenomics de Amazon.com xStock (AMZNX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AMZNX agora!

Como comprar Amazon.com xStock (AMZNX)

Quer saber como comprar Amazon.com xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Amazon.com xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AMZNX para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Amazon.com xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de Amazon.com xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Amazon.com xStock Quanto vale hoje o Amazon.com xStock (AMZNX)? O preço ao vivo de AMZNX em USD é 215.24 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de AMZNX para USD? $ 215.24 . Confira o O preço atual de AMZNX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Amazon.com xStock? A capitalização de mercado de AMZNX é $ 1.24M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de AMZNX? O fornecimento circulante de AMZNX é de 5.76K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AMZNX? AMZNX atingiu um preço máximo histórico de 2,493.957869472173 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AMZNX? AMZNX atingiu um preço minímo histórico de 212.0219653857543 USD . Qual é o volume de negociação de AMZNX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AMZNX é $ 55.13K USD . AMZNX vai subir ainda este ano? AMZNX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AMZNX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Amazon.com xStock (AMZNX)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-12 05:22:00 Atualizações da Indústria Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated 10-11 21:42:43 Atualizações da Indústria Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days 10-11 14:30:00 Atualizações da Indústria Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day 10-11 11:20:00 Atualizações da Indústria Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion 10-11 09:36:12 Atualizações da Indústria Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time 10-11 09:17:00 Atualizações da Indústria Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025