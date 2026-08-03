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Análise técnica de Amp (AMP) hoje

Análise técnica de Amp (AMP) hoje

A página de Análise de Amp fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AMP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Amp abaixo.

Variação de preço de Amp (AMP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0003809---3.96%-11.11%-56.99%
Saiba mais sobre o preço de Amp

Indicadores técnicos de Amp

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Amp em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 5
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 2Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000381
0.00038
R2
0.00038
0.00038
R1
0.00038
0.00038
PP
0.000379
0.000379
S1
0.000379
0.000379
S2
0.000378
0.000379
S3
0.000378
0.000378

Sinais de mercado Amp

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.45 M
$0.46 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Amp

Entrada líquidaPreço de AMPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AMP/USDT
$0.0003804
$0.0003804$0.0003804
-0.52%
147.48M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AMP
AMP
USD
USD

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