Análise técnica de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) hoje A página de Análise de AlpineF1TeamFanToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALPINE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AlpineF1TeamFanToken abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3186 -- -0.13% +6.98% -31.84%

Indicadores técnicos de AlpineF1TeamFanToken

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AlpineF1TeamFanToken em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 4 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 3 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3186 0.3186 R2 0.3186 0.3185 R1 0.3185 0.3185 PP 0.3185 0.3185 S1 0.3184 0.3184 S2 0.3184 0.3184 S3 0.3183 0.3184

Sinais de mercado AlpineF1TeamFanToken Volume líquido atual de ordens em aberto -0.21M $5.18 M $5.40 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de AlpineF1TeamFanToken Entrada líquida Preço de ALPINEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.32 2026-08-12 $0.02 M 0.32 2026-08-11 -$0.02 M 0.32 2026-08-10 -$0.07 M 0.33 2026-08-09 -$0.03 M 0.34 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AlpineF1TeamFanToken. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ALPINE / USDT $0.3186 $0.3186 $0.3186 +0.03% 169.35K (USDT) Negociar