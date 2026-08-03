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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre AlpineF1TeamFanToken, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre AlpineF1TeamFanToken, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) hoje

Análise técnica de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) hoje

A página de Análise de AlpineF1TeamFanToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALPINE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AlpineF1TeamFanToken abaixo.

Variação de preço de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3186---0.13%+6.98%-31.84%
Saiba mais sobre o preço de AlpineF1TeamFanToken

Indicadores técnicos de AlpineF1TeamFanToken

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AlpineF1TeamFanToken em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 4
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 3Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3186
0.3186
R2
0.3186
0.3185
R1
0.3185
0.3185
PP
0.3185
0.3185
S1
0.3184
0.3184
S2
0.3184
0.3184
S3
0.3183
0.3184

Sinais de mercado AlpineF1TeamFanToken

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$5.18 M
$5.40 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de AlpineF1TeamFanToken

Entrada líquidaPreço de ALPINEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.32
2026-08-12$0.02 M0.32
2026-08-11-$0.02 M0.32
2026-08-10-$0.07 M0.33
2026-08-09-$0.03 M0.34

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre AlpineF1TeamFanToken

Negocie AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AlpineF1TeamFanToken.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ALPINE/USDT
$0.3186
$0.3186$0.3186
+0.03%
169.35K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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