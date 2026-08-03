Análise técnica de ALI (ALI) hoje A página de Análise de ALI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ALI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ALI (ALI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001044 -- +1.06% -10.24% -31.77%

Fluxo de capital de ALI Entrada líquida Preço de ALIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ALI (ALI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ALI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ALI / USDT $0.001044 $0.001044 $0.001044 +0.09% 7.82M (USDT) Negociar