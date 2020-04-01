Análise técnica de Alephim (ALEPH) hoje A página de Análise de Alephim fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALEPH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alephim abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Alephim (ALEPH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.009837 -- -2.32% -18.84% -44.65%

Fluxo de capital de Alephim Entrada líquida Preço de ALEPHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Alephim (ALEPH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Alephim. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ALEPH / USDT $0.009837 $0.009837 $0.009837 -0.27% 5.51M (USDT) Negociar