Análise técnica de Artificial Inu (AIINU) hoje A página de Análise de Artificial Inu fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIINU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Artificial Inu abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Artificial Inu (AIINU) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008231 -- +168.19% +105.77% +105.77%

Indicadores técnicos de Artificial Inu

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Artificial Inu em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.008489 0.008399 R2 0.008399 0.008348 R1 0.008354 0.008316 PP 0.008264 0.008264 S1 0.008219 0.008213 S2 0.008129 0.008181 S3 0.008084 0.008129

Sinais de mercado Artificial Inu Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.16 M Vendas ativas de 3 dias $0.16 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.33 M Vendas ativas de 7 dias $0.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Artificial Inu Entrada líquida Preço de AIINUUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Artificial Inu (AIINU) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Artificial Inu. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AIINU / USD1 $0.008101 $0.008101 $0.008101 -12.27% 6.16M (USDT) Negociar AIINU / USDT $0.008183 $0.008183 $0.008183 -10.63% 12.60M (USDT) Negociar