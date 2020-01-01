Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Artificial Inu, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Artificial Inu, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre AIINU

Informações sobre preços de AIINU

O que é AIINU

Tokenomics de AIINU

Previsão de preço de AIINU

Histórico de preço de AIINU

Guia de compra de AIINU

Conversor de AIINU para moeda Fiat

Spot AIINU

Futuros USDT-M de AIINU

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Artificial Inu (AIINU) hoje

Análise técnica de Artificial Inu (AIINU) hoje

A página de Análise de Artificial Inu fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIINU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Artificial Inu abaixo.

Variação de preço de Artificial Inu (AIINU)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008231--+168.19%+105.77%+105.77%
Saiba mais sobre o preço de Artificial Inu

Indicadores técnicos de Artificial Inu

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Artificial Inu em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.008489
0.008399
R2
0.008399
0.008348
R1
0.008354
0.008316
PP
0.008264
0.008264
S1
0.008219
0.008213
S2
0.008129
0.008181
S3
0.008084
0.008129

Sinais de mercado Artificial Inu

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.16 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.33 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Artificial Inu

Entrada líquidaPreço de AIINUUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Artificial Inu

Negocie Artificial Inu (AIINU) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Artificial Inu.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AIINU/USD1
$0.008101
$0.008101$0.008101
-12.27%
6.16M (USDT)
AIINU/USDT
$0.008183
$0.008183$0.008183
-10.63%
12.60M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de AIINU para USD

Montante

AIINU
AIINU
USD
USD

1 AIINU = 0.008231 USD