Análise técnica de Adventure Gold (AGLD) hoje A página de Análise de Adventure Gold fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AGLD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Adventure Gold abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Adventure Gold (AGLD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1592 -- +7.06% -5.24% -40.13%

Indicadores técnicos de Adventure Gold

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Adventure Gold em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 5 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.159 0.159 R2 0.159 0.1589 R1 0.1589 0.1589 PP 0.1589 0.1589 S1 0.1588 0.1588 S2 0.1588 0.1588 S3 0.1587 0.1588

Sinais de mercado Adventure Gold Volume líquido atual de ordens em aberto -0.37M $16.34 M $16.71 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.20 M Vendas ativas de 7 dias $0.20 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Adventure Gold Entrada líquida Preço de AGLDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.16 2026-08-12 $0.02 M 0.16 2026-08-11 -$0.03 M 0.16 2026-08-10 -$0.04 M 0.16 2026-08-09 -$0.02 M 0.17 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Adventure Gold (AGLD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Adventure Gold. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AGLD / USDT $0.1592 $0.1592 $0.1592 +0.69% 434.64K (USDT) Negociar