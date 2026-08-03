Mais sobre AGLD
Informações sobre preços de AGLD
O que é AGLD
Whitepaper de AGLD
Site oficial do AGLD
Tokenomics de AGLD
Previsão de preço de AGLD
Histórico de preço de AGLD
Guia de compra de AGLD
Conversor de AGLD para moeda Fiat
Spot AGLD
Futuros USDT-M de AGLD
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Adventure Gold (AGLD) hoje
Variação de preço de Adventure Gold (AGLD)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.1592
|--
|+7.06%
|-5.24%
|-40.13%
Indicadores técnicos de Adventure Gold
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Adventure Gold em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 0
|Neutro 1
|Compra 13
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 6
|Neutro 4
|Compra 2
Sinais de mercado Adventure Gold
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Adventure Gold
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.16
|2026-08-12
|$0.02 M
|0.16
|2026-08-11
|-$0.03 M
|0.16
|2026-08-10
|-$0.04 M
|0.16
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.17
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Adventure Gold
Negocie Adventure Gold (AGLD) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Adventure Gold.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.