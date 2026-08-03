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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Adventure Gold, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Adventure Gold, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Adventure Gold (AGLD) hoje

Análise técnica de Adventure Gold (AGLD) hoje

A página de Análise de Adventure Gold fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AGLD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Adventure Gold abaixo.

Variação de preço de Adventure Gold (AGLD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1592--+7.06%-5.24%-40.13%
Saiba mais sobre o preço de Adventure Gold

Indicadores técnicos de Adventure Gold

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Adventure Gold em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 5
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.159
0.159
R2
0.159
0.1589
R1
0.1589
0.1589
PP
0.1589
0.1589
S1
0.1588
0.1588
S2
0.1588
0.1588
S3
0.1587
0.1588

Sinais de mercado Adventure Gold

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.37M
$16.34 M
$16.71 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.20 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Adventure Gold

Entrada líquidaPreço de AGLDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.16
2026-08-12$0.02 M0.16
2026-08-11-$0.03 M0.16
2026-08-10-$0.04 M0.16
2026-08-09-$0.02 M0.17

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AGLD/USDT
$0.1592
$0.1592$0.1592
+0.69%
434.64K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AGLD
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