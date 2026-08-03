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Análise técnica de Delysium (AGI) hoje

Análise técnica de Delysium (AGI) hoje

A página de Análise de Delysium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AGI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Delysium abaixo.

Variação de preço de Delysium (AGI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002732---10.64%-33.45%-70.31%
Saiba mais sobre o preço de Delysium

Indicadores técnicos de Delysium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Delysium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 11
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 5Compra 9
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 6Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002749
0.002748
R2
0.002748
0.002747
R1
0.002747
0.002747
PP
0.002746
0.002746
S1
0.002745
0.002745
S2
0.002744
0.002745
S3
0.002743
0.002744

Sinais de mercado Delysium

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.63 M
$1.83 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Delysium

Entrada líquidaPreço de AGIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10-$0.09 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AGI/USDT
$0.002732
$0.002732$0.002732
+0.07%
20.56M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AGI
USD
USD

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