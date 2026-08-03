Análise técnica de Delysium (AGI) hoje A página de Análise de Delysium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AGI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Delysium abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Delysium (AGI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002732 -- -10.64% -33.45% -70.31%

Indicadores técnicos de Delysium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Delysium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 11 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 5 Compra 9 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 6 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002749 0.002748 R2 0.002748 0.002747 R1 0.002747 0.002747 PP 0.002746 0.002746 S1 0.002745 0.002745 S2 0.002744 0.002745 S3 0.002743 0.002744

Sinais de mercado Delysium Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.63 M $1.83 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.06 M Vendas ativas de 7 dias $0.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Delysium Entrada líquida Preço de AGIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 -$0.09 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Delysium (AGI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Delysium. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AGI / USDT $0.002732 $0.002732 $0.002732 +0.07% 20.56M (USDT) Negociar