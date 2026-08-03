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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aevo, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aevo, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Aevo (AEVO) hoje

Análise técnica de Aevo (AEVO) hoje

A página de Análise de Aevo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AEVO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aevo abaixo.

Variação de preço de Aevo (AEVO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01945--+3.67%+4.79%-33.65%
Saiba mais sobre o preço de Aevo

Indicadores técnicos de Aevo

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aevo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 11
Compra 12
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 4Compra 9
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 7Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01946
0.01945
R2
0.01945
0.01945
R1
0.01945
0.01945
PP
0.01944
0.01944
S1
0.01944
0.01944
S2
0.01943
0.01944
S3
0.01943
0.01943

Sinais de mercado Aevo

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.47M
$7.43 M
$7.89 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.10 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aevo

Entrada líquidaPreço de AEVOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.13 M0.02
2026-08-11-$0.02 M0.02
2026-08-10-$0.01 M0.02
2026-08-09-$0.02 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Aevo (AEVO) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AEVO/USDT
$0.01945
$0.01945$0.01945
+0.72%
2.76M (USDT)
AEVO/USDC
$0.01943
$0.01943$0.01943
+0.62%
2.84M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AEVO
AEVO
USD
USD

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