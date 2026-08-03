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Análise técnica de Aevo (AEVO) hoje
Variação de preço de Aevo (AEVO)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.01945
|--
|+3.67%
|+4.79%
|-33.65%
Indicadores técnicos de Aevo
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aevo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 1
|Neutro 4
|Compra 9
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 2
|Neutro 7
|Compra 3
Sinais de mercado Aevo
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Aevo
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-12
|-$0.13 M
|0.02
|2026-08-11
|-$0.02 M
|0.02
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.02
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.02
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.