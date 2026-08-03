Análise técnica de Aevo (AEVO) hoje A página de Análise de Aevo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AEVO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aevo abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aevo (AEVO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01945 -- +3.67% +4.79% -33.65%

Indicadores técnicos de Aevo

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aevo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 11 Compra 12 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 4 Compra 9 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 7 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01946 0.01945 R2 0.01945 0.01945 R1 0.01945 0.01945 PP 0.01944 0.01944 S1 0.01944 0.01944 S2 0.01943 0.01944 S3 0.01943 0.01943

Sinais de mercado Aevo Volume líquido atual de ordens em aberto -0.47M $7.43 M $7.89 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.10 M Vendas ativas de 7 dias $0.10 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aevo Entrada líquida Preço de AEVOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.13 M 0.02 2026-08-11 -$0.02 M 0.02 2026-08-10 -$0.01 M 0.02 2026-08-09 -$0.02 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aevo (AEVO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aevo. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AEVO / USDT $0.01945 $0.01945 $0.01945 +0.72% 2.76M (USDT) Negociar AEVO / USDC $0.01943 $0.01943 $0.01943 +0.62% 2.84M (USDT) Negociar