Análise técnica de Newton (AB) hoje A página de Análise de Newton fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Newton abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Newton (AB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000942 -- -3.29% -3.98% -34.22%

Fluxo de capital de Newton Entrada líquida Preço de ABUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Newton (AB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Newton. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AB / USDT $0.000942 $0.000942 $0.000942 -0.21% 10.09M (USDT) Negociar