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Análise técnica de AaveToken (AAVE) hoje

Análise técnica de AaveToken (AAVE) hoje

A página de Análise de AaveToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AAVE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AaveToken abaixo.

Variação de preço de AaveToken (AAVE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$89.23---1.87%-5.45%-10.73%
Saiba mais sobre o preço de AaveToken

Indicadores técnicos de AaveToken

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AaveToken em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 3
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
89.2333
89.2066
R2
89.2066
89.1913
R1
89.1933
89.1819
PP
89.1666
89.1666
S1
89.1533
89.1513
S2
89.1266
89.1419
S3
89.1133
89.1266

Sinais de mercado AaveToken

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.51M
$9.01 M
$10.52 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
1.50M
Compras ativas de 3 dias
$19.31 M
Vendas ativas de 3 dias
$17.80 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
1.68M
Compras ativas de 7 dias
$51.92 M
Vendas ativas de 7 dias
$50.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de AaveToken

Entrada líquidaPreço de AAVEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M89.32
2026-08-12$0.13 M89.50
2026-08-11-$1.22 M86.64
2026-08-10$0.10 M90.10
2026-08-09-$0.18 M91.82

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AAVE/USDT
$89.23
$89.23$89.23
-0.36%
1.74K (USDT)
AAVE/USDC
$89.09
$89.09$89.09
-0.40%
360.31 (USDT)
AAVE/USD1
$89.18
$89.18$89.18
-0.43%
615.44 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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