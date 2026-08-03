Análise técnica de AaveToken (AAVE) hoje A página de Análise de AaveToken fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AAVE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AaveToken abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AaveToken (AAVE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $89.23 -- -1.87% -5.45% -10.73%

Indicadores técnicos de AaveToken

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AaveToken em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 3 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 89.2333 89.2066 R2 89.2066 89.1913 R1 89.1933 89.1819 PP 89.1666 89.1666 S1 89.1533 89.1513 S2 89.1266 89.1419 S3 89.1133 89.1266

Sinais de mercado AaveToken Volume líquido atual de ordens em aberto -1.51M $9.01 M $10.52 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 1.50M Compras ativas de 3 dias $19.31 M Vendas ativas de 3 dias $17.80 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 1.68M Compras ativas de 7 dias $51.92 M Vendas ativas de 7 dias $50.24 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de AaveToken Entrada líquida Preço de AAVEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 89.32 2026-08-12 $0.13 M 89.50 2026-08-11 -$1.22 M 86.64 2026-08-10 $0.10 M 90.10 2026-08-09 -$0.18 M 91.82 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AaveToken (AAVE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AaveToken. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AAVE / USDT $89.23 $89.23 $89.23 -0.36% 1.74K (USDT) Negociar AAVE / USDC $89.09 $89.09 $89.09 -0.40% 360.31 (USDT) Negociar AAVE / USD1 $89.18 $89.18 $89.18 -0.43% 615.44 (USDT) Negociar