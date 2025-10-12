O preço ao vivo de Apple xStock hoje é 244.58 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AAPLX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AAPLX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Apple xStock hoje é 244.58 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AAPLX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AAPLX facilmente na MEXC agora.

$244.58
+0.03%1D
Última atualização da página: 2025-10-12 12:40:14 (UTC+8)

Informações de preço de Apple xStock (AAPLX) (USD)

$ 242.03
$ 248.43
$ 242.03
$ 248.43
$ 218.05582778461107
$ 204.46269321696604
+0.69%

+0.03%

-5.21%

-5.21%

O preço em tempo real de Apple xStock (AAPLX) é $ 244.58. Nas últimas 24 horas, AAPLX foi negociado entre a mínima de $ 242.03 e a máxima de $ 248.43, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AAPLX é $ 218.05582778461107, enquanto o mais baixo é $ 204.46269321696604.

Em termos de desempenho de curto prazo, AAPLX variou +0.69% na última hora, +0.03% nas últimas 24 horas e -5.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Apple xStock (AAPLX)

$ 1.47M
$ 60.64K
$ 2.20M
6.00K
8,999.85946485
SOL

A capitalização de mercado atual de Apple xStock é $ 1.47M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.64K. A oferta em circulação de AAPLX é 6.00K, com um fornecimento total de 8999.85946485. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.20M.

Histórico de preços de Apple xStock (AAPLX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Apple xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0734+0.03%
30 dias$ +14.98+6.52%
60 dias$ +15.28+6.66%
90 dias$ +35.67+17.07%
Variação de preço de Apple xStock hoje

Hoje, AAPLX registrou uma variação de $ +0.0734 (+0.03%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Apple xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +14.98 (+6.52%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Apple xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, AAPLX teve uma variação de $ +15.28 (+6.66%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Apple xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +35.67 (+17.07%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Apple xStock (AAPLX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Apple xStock.

O que é Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Apple xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AAPLX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Apple xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Apple xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Apple xStock (em USD)

Quanto valerá Apple xStock (AAPLX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Apple xStock (AAPLX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Apple xStock.

Confira a previsão de preço de Apple xStock agora!

Tokenomics de Apple xStock (AAPLX)

Compreender a tokenomics de Apple xStock (AAPLX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AAPLX agora!

Como comprar Apple xStock (AAPLX)

Quer saber como comprar Apple xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Apple xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AAPLX para moedas locais

Recurso Apple xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de Apple xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Apple xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Apple xStock

Quanto vale hoje o Apple xStock (AAPLX)?
O preço ao vivo de AAPLX em USD é 244.58 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AAPLX para USD?
O preço atual de AAPLX para USD é $ 244.58. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Apple xStock?
A capitalização de mercado de AAPLX é $ 1.47M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AAPLX?
O fornecimento circulante de AAPLX é de 6.00K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AAPLX?
AAPLX atingiu um preço máximo histórico de 218.05582778461107 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AAPLX?
AAPLX atingiu um preço minímo histórico de 204.46269321696604 USD.
Qual é o volume de negociação de AAPLX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AAPLX é $ 60.64K USD.
AAPLX vai subir ainda este ano?
AAPLX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AAPLX para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Apple xStock (AAPLX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

