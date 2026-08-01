Preço de 01 hoje

O preço ao vivo de 01 (01) hoje é $ 0, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 01 para USD é de $ 0 por 01.

01 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 48,233, com um fornecimento em circulação de 450.00M 01. Nas últimas 24 horas, 01 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 01 movimentou-se -- na última hora e +0.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 25.04.

Informações de mercado de 01 (01)

Capitalização de mercado $ 48.23K$ 48.23K $ 48.23K Volume (24h) $ 25.04$ 25.04 $ 25.04 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 107.18K$ 107.18K $ 107.18K Fornecimento Circulante 450.00M 450.00M 450.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 01 é $ 48.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.04. A oferta em circulação de 01 é 450.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 107.18K.