Obtenha previsões de preço de KnockOut Games para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto GG pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de KnockOut Games % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. -- -- -- 0.00% USD Atual Previsão Previsão de preço KnockOut Games para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, KnockOut Games pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.001216 em 2025. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, KnockOut Games pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.001277 em 2026. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de GG em 2027 é $ 0.001341 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de GG em 2028 é $ 0.001408 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GG em 2029 é $ 0.001478, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GG em 2030 é $ 0.001552, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de KnockOut Games pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.002529. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de KnockOut Games pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.004120. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.001216 0.00%

2026 $ 0.001277 5.00%

2027 $ 0.001341 10.25%

2028 $ 0.001408 15.76%

2029 $ 0.001478 21.55%

2030 $ 0.001552 27.63%

2031 $ 0.001630 34.01%

2032 $ 0.001712 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.001797 47.75%

2034 $ 0.001887 55.13%

2035 $ 0.001981 62.89%

2036 $ 0.002081 71.03%

2037 $ 0.002185 79.59%

2038 $ 0.002294 88.56%

2039 $ 0.002409 97.99%

2040 $ 0.002529 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para KnockOut Games: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento December 1, 2025(Hoje) $ 0.001216 0.00%

December 2, 2025(Amanhã) $ 0.001216 0.01%

December 8, 2025(Esta semana) $ 0.001217 0.10%

December 31, 2025(30 dias) $ 0.001221 0.41% Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para hoje O preço previsto para GG em December 1, 2025(Hoje) é de $0.001216 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para amanhã Para December 2, 2025(Amanhã), a previsão de preço para GG, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.001216 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para esta semana Até December 8, 2025(Esta semana), a previsão de preço para GG, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.001217 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de KnockOut Games (GG) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para GG é de $0.001221 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de KnockOut Games Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de GG é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, GG tem uma oferta em circulação de 1.00B e uma capitalização de mercado total de $ 1.22M. Ver o preço ao vivo de GG

Preço histórico de KnockOut Games De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do KnockOut Games, o preço atual do KnockOut Games é de 0.001216 USD. O fornecimento circulante do KnockOut Games (GG) é de 1.00B GG , resultando em uma capitalização de mercado de $1,216,765 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas -4.37% $ 0 $ 0.001317 $ 0.001199

7 dias 6.40% $ 0.000077 $ 0.002598 $ 0.001132

30 dias -52.43% $ -0.000638 $ 0.002598 $ 0.001132 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, KnockOut Games apresentou uma movimentação de preço de $0 , refletindo uma variação de -4.37% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o KnockOut Games foi negociado com um valor máximo de $0.002598 e um mínimo de $0.001132 . Houve uma variação de preço de 6.40% . Essa tendência recente destaca o potencial do GG para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o KnockOut Games registrou uma variação de -52.43% , refletindo aproximadamente $-0.000638 em seu valor. Isso indica que o GG pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do KnockOut Games (GG)? O módulo de previsão de preço do KnockOut Games é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do GG com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o KnockOut Games ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do GG, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do KnockOut Games. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do GG, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do GG para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do KnockOut Games.

Por que a previsão de preço GG é importante?

As previsões de preços de GG são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em GG agora? De acordo com suas previsões, GG atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de GG para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de KnockOut Games (GG), o preço previsto de GG alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 GG em 2026? O preço de 1 KnockOut Games (GG) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, GG terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de GG em 2027? KnockOut Games (GG) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 GG até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de GG em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, KnockOut Games (GG) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de GG em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, KnockOut Games (GG) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 GG em 2030? O preço de 1 KnockOut Games (GG) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, GG terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do GG para 2040? KnockOut Games (GG) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 GG até 2040.