O preço ao vivo de KnockOut Games (GG) hoje é $ 0.00125304, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GG para USD é de $ 0.00125304 por GG.

KnockOut Games ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,253,039, com um fornecimento em circulação de 1.00B GG. Nas últimas 24 horas, GG foi negociado entre $ 0.001243 (mínimo) e $ 0.00131764 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00457556, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GG movimentou-se -0.42% na última hora e +8.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Capitalização de mercado $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KnockOut Games é $ 1.25M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.25M.