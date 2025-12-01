Previsão de preço de 4 (4) (USD)

*Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.03349 $0.03349 $0.03349 -12.74% USD Atual Previsão Previsão de preço 4 para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de 4 (4) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, 4 pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.03349 em 2025. Previsão de preço de 4 (4) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, 4 pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.035164 em 2026. Previsão de preço de 4 (4) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de 4 em 2027 é $ 0.036922 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de 4 (4) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de 4 em 2028 é $ 0.038768 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de 4 (4) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de 4 em 2029 é $ 0.040707, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de 4 (4) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de 4 em 2030 é $ 0.042742, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de 4 (4) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de 4 pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.069623. Previsão de preço de 4 (4) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de 4 pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.113409. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.03349 0.00%

2026 $ 0.035164 5.00%

2027 $ 0.036922 10.25%

2028 $ 0.038768 15.76%

2029 $ 0.040707 21.55%

2030 $ 0.042742 27.63%

2031 $ 0.044879 34.01%

2032 $ 0.047123 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.049479 47.75%

2034 $ 0.051953 55.13%

2035 $ 0.054551 62.89%

2036 $ 0.057279 71.03%

2037 $ 0.060143 79.59%

2038 $ 0.063150 88.56%

2039 $ 0.066307 97.99%

2040 $ 0.069623 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para 4: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento December 1, 2025(Hoje) $ 0.03349 0.00%

December 2, 2025(Amanhã) $ 0.033494 0.01%

December 8, 2025(Esta semana) $ 0.033522 0.10%

December 31, 2025(30 dias) $ 0.033627 0.41% Previsão de preço de 4 (4) para hoje O preço previsto para 4 em December 1, 2025(Hoje) é de $0.03349 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de 4 (4) para amanhã Para December 2, 2025(Amanhã), a previsão de preço para 4, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.033494 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de 4 (4) para esta semana Até December 8, 2025(Esta semana), a previsão de preço para 4, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.033522 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de 4 (4) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para 4 é de $0.033627 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de 4 Preço atual $ 0.03349$ 0.03349 $ 0.03349 Variação de preço (24h) -12.74% Capitalização de mercado $ 33.45M$ 33.45M $ 33.45M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Volume (24h) $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Volume (24h) -- O preço mais recente de 4 é $ 0.03349. Ele apresenta uma variação de 24 horas de -12.74%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.77M. Além disso, 4 tem uma oferta em circulação de 1.00B e uma capitalização de mercado total de $ 33.45M. Ver o preço ao vivo de 4

Preço histórico de 4 De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do 4, o preço atual do 4 é de 0.03345 USD. O fornecimento circulante do 4 (4) é de 0.00 4 , resultando em uma capitalização de mercado de $33.45M . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas 0.01% $ 0.000250 $ 0.04084 $ 0.03166

7 dias 0.01% $ 0.000250 $ 0.04084 $ 0.03098

30 dias -0.63% $ -0.05851 $ 0.099 $ 0.028 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, 4 apresentou uma movimentação de preço de $0.000250 , refletindo uma variação de 0.01% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o 4 foi negociado com um valor máximo de $0.04084 e um mínimo de $0.03098 . Houve uma variação de preço de 0.01% . Essa tendência recente destaca o potencial do 4 para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o 4 registrou uma variação de -0.63% , refletindo aproximadamente $-0.05851 em seu valor. Isso indica que o 4 pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de 4 para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de 4

Como funciona o módulo de previsão de preço do 4 (4)? O módulo de previsão de preço do 4 é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do 4 com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o 4 ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do 4, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do 4. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do 4, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do 4 para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do 4.

Por que a previsão de preço 4 é importante?

As previsões de preços de 4 são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em 4 agora? De acordo com suas previsões, 4 atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de 4 para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de 4 (4), o preço previsto de 4 alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 4 em 2026? O preço de 1 4 (4) hoje é $0.03349 . De acordo com o módulo de previsão acima, 4 terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de 4 em 2027? 4 (4) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 4 até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de 4 em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, 4 (4) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de 4 em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, 4 (4) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 4 em 2030? O preço de 1 4 (4) hoje é $0.03349 . De acordo com o módulo de previsão acima, 4 terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do 4 para 2040? 4 (4) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 4 até 2040.