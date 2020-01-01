Tokenomika Talent Protocol (TALENT) Odkryj kluczowe informacje o Talent Protocol (TALENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Talent Protocol (TALENT) Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Oficjalna strona internetowa: https://talentprotocol.com Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a Kup TALENT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Talent Protocol (TALENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Talent Protocol (TALENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Całkowita podaż: $ 586.64M $ 586.64M $ 586.64M Podaż w obiegu: $ 297.55M $ 297.55M $ 297.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Historyczne maksimum: $ 0.15892 $ 0.15892 $ 0.15892 Historyczne minimum: $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 Aktualna cena: $ 0.005996 $ 0.005996 $ 0.005996 Dowiedz się więcej o cenie Talent Protocol (TALENT)

Tokenomika Talent Protocol (TALENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Talent Protocol (TALENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TALENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TALENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTALENT tokenomikę, poznaj cenę tokena TALENTna żywo!

Jak kupić TALENT Chcesz dodać Talent Protocol (TALENT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TALENT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TALENT na MEXC już teraz!

Historia ceny Talent Protocol (TALENT) Analiza historii ceny TALENT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TALENT już teraz!

Prognoza ceny TALENT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TALENT? Nasza strona z prognozami cen TALENT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TALENT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!