Tokenomika BNKR (BNKR)

Odkryj kluczowe informacje o BNKR (BNKR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:36:23 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa BNKR (BNKR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BNKR (BNKR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
--
----
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
--
----
Historyczne maksimum:
$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.000274
$ 0.000274$ 0.000274

Informacje o BNKR (BNKR)

BNKR to asystent krypto oparty na AI. Umożliwia handel za pomocą prostych poleceń językowych i ma poczucie humoru.

Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x22aF33FE49fD1Fa80c7149773dDe5890D3c76F3b

Tokenomika BNKR (BNKR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BNKR (BNKR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BNKR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BNKR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBNKR tokenomikę, poznaj cenę tokena BNKRna żywo!

Jak kupić BNKR

Chcesz dodać BNKR (BNKR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BNKR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny BNKR (BNKR)

Analiza historii ceny BNKR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BNKR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BNKR? Nasza strona z prognozami cen BNKR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.


Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

