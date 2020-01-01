Tokenomika VVV (VVV) Odkryj kluczowe informacje o VVV (VVV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VVV (VVV) Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. Oficjalna strona internetowa: https://venice.ai/home Block Explorer: https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf Kup VVV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VVV (VVV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VVV (VVV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 73.22M $ 73.22M $ 73.22M Całkowita podaż: $ 75.44M $ 75.44M $ 75.44M Podaż w obiegu: $ 36.76M $ 36.76M $ 36.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.28M $ 150.28M $ 150.28M Historyczne maksimum: $ 19.9 $ 19.9 $ 19.9 Historyczne minimum: $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 Aktualna cena: $ 1.992 $ 1.992 $ 1.992 Dowiedz się więcej o cenie VVV (VVV)

Tokenomika VVV (VVV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VVV (VVV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VVV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VVV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVVV tokenomikę, poznaj cenę tokena VVVna żywo!

Jak kupić VVV Chcesz dodać VVV (VVV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VVV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VVV na MEXC już teraz!

Historia ceny VVV (VVV) Analiza historii ceny VVV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VVV już teraz!

Prognoza ceny VVV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VVV? Nasza strona z prognozami cen VVV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VVV już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!