Tokenomika USD1 (USD1) Odkryj kluczowe informacje o USD1 (USD1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o USD1 (USD1) USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. Oficjalna strona internetowa: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Biała księga: https://static.worldlibertyfinancial.com/docs/gold-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB Kup USD1 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa USD1 (USD1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USD1 (USD1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Całkowita podaż: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Podaż w obiegu: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Historyczne maksimum: $ 1.0188 $ 1.0188 $ 1.0188 Historyczne minimum: $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 Aktualna cena: $ 0.9997 $ 0.9997 $ 0.9997 Dowiedz się więcej o cenie USD1 (USD1)

Tokenomika USD1 (USD1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USD1 (USD1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USD1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USD1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSD1 tokenomikę, poznaj cenę tokena USD1na żywo!

Jak kupić USD1 Chcesz dodać USD1 (USD1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu USD1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować USD1 na MEXC już teraz!

Historia ceny USD1 (USD1) Analiza historii ceny USD1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny USD1 już teraz!

Prognoza ceny USD1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USD1? Nasza strona z prognozami cen USD1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USD1 już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!