Tokenomika Monero (XMR) Odkryj kluczowe informacje o Monero (XMR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Monero (XMR) Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction. Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction. Oficjalna strona internetowa: https://www.getmonero.org/ Biała księga: https://github.com/monero-project/research-lab/blob/master/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: http://moneroblocks.info/ Kup XMR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Monero (XMR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Monero (XMR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.30B $ 5.30B $ 5.30B Całkowita podaż: $ 18.45M $ 18.45M $ 18.45M Podaż w obiegu: $ 18.45M $ 18.45M $ 18.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.30B $ 5.30B $ 5.30B Historyczne maksimum: $ 518.22 $ 518.22 $ 518.22 Historyczne minimum: $ 0.21296699345111847 $ 0.21296699345111847 $ 0.21296699345111847 Aktualna cena: $ 287.2 $ 287.2 $ 287.2 Dowiedz się więcej o cenie Monero (XMR)

Szczegółowa struktura tokenów Monero (XMR) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny XMR są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency with a unique approach to token economics, emphasizing decentralization, privacy, and long-term network sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking. Issuance Mechanism Consensus & Mining : Monero uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. Miners validate transactions and secure the network, earning rewards for producing new blocks.

: Monero uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. Miners validate transactions and secure the network, earning rewards for producing new blocks. Block Rewards : As of June 2022, Monero activated the "tail emission," fixing block rewards at 0.6 XMR per two-minute block in perpetuity. This ensures ongoing miner incentives and network security, even after the main emission schedule ended.

: As of June 2022, Monero activated the "tail emission," fixing block rewards at 0.6 XMR per two-minute block in perpetuity. This ensures ongoing miner incentives and network security, even after the main emission schedule ended. Dynamic Block Size: Monero employs a dynamic block size with a soft cap. If a block exceeds the median size of the previous 100 blocks, the reward is quadratically reduced, discouraging spam and promoting efficient use of block space. Allocation Mechanism No Pre-mine or ICO : Monero did not conduct a pre-mine, ICO, or any form of initial token allocation. All XMR in circulation has been, and continues to be, distributed solely through mining.

: Monero did not conduct a pre-mine, ICO, or any form of initial token allocation. All XMR in circulation has been, and continues to be, distributed solely through mining. Community-Driven: The project is open-source and community-funded, with no centralized entity controlling token distribution. Usage and Incentive Mechanism Function Description Medium of Exchange XMR is used for peer-to-peer payments, enabling private, untraceable transactions. Transaction Fees XMR is required to pay network transaction fees, which vary based on network congestion and transaction size. Miner Incentives Miners receive both block rewards and transaction fees as compensation for securing the network. No Staking or Delegation Monero does not support staking, delegation, or liquidity provision mechanisms. No Governance Rights Holding XMR does not confer voting rights, profit sharing, or claims on project assets. Locking Mechanism Transaction-Level Locking : Monero supports optional transaction-level locking, where senders can specify a lock time for received XMR. During this period, the recipient cannot spend the funds.

: Monero supports optional transaction-level locking, where senders can specify a lock time for received XMR. During this period, the recipient cannot spend the funds. No Protocol-Level Locking: There are no protocol-enforced staking, vesting, or lock-up mechanisms for XMR at the network level. Unlocking Time Customizable by Sender : The unlock time for a transaction is set by the sender and can be checked using wallet commands. Once the specified block height or time is reached, the XMR becomes spendable.

: The unlock time for a transaction is set by the sender and can be checked using wallet commands. Once the specified block height or time is reached, the XMR becomes spendable. No Scheduled Unlocks: There are no scheduled or protocol-mandated unlock events for the circulating supply. Summary Table Aspect Details Issuance Mechanism PoW mining, tail emission (0.6 XMR/block, 2 min/block, perpetual) Allocation Mechanism 100% mining-based, no pre-mine, no ICO Usage/Incentives Payments, transaction fees, miner rewards; no staking, no governance rights Locking Mechanism Optional transaction-level lock time, no protocol-level locks Unlocking Time Set per transaction by sender; no global unlock schedule Additional Notes Privacy by Default : Monero’s privacy features (Ring Signatures, Stealth Addresses, RingCT) make it impossible to analyze address balances or token concentration.

: Monero’s privacy features (Ring Signatures, Stealth Addresses, RingCT) make it impossible to analyze address balances or token concentration. Decentralized Development : The project is maintained by a decentralized group of contributors, with funding from community donations and sponsors.

: The project is maintained by a decentralized group of contributors, with funding from community donations and sponsors. No Superuser Privileges: There are no superuser functions or centralized controls over the token supply or user balances. Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and long-term sustainability, with a perpetual incentive for miners and no central points of control or allocation.

Tokenomika Monero (XMR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Monero (XMR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XMR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XMR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXMR tokenomikę, poznaj cenę tokena XMRna żywo!

Jak kupić XMR Chcesz dodać Monero (XMR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XMR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XMR na MEXC już teraz!

Historia ceny Monero (XMR) Analiza historii ceny XMR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XMR już teraz!

Prognoza ceny XMR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XMR? Nasza strona z prognozami cen XMR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XMR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!