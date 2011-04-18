Ripple jest podstawową walutą w sieci Ripple, która może być krąży zarówno wewnątrz sieci ripple jak i poza nią. Ma łączną podaż 100 miliardów, która stopniowo spada w miarę wzrostu liczby transakcji. Firmą operacyjną Ripple jest Ripple Labs (dawniej OpenCoin). Waluta Ripple jest jedyną wspólną walutą w systemie ripple. Jest ona inna od innych walut w systemie. Na przykład, CNY i USD nie mogą być wypłacone w różnych gatewayach. Innymi słowy, CNY wydane przez bramkę A może zostać wypłacone tylko w bramce A, a nie w bramce B. W przeciwnym razie, konieczne jest przekonwertowanie go na CNY bramki B poprzez zlecenie oczekujące w systemie ripple. Jednakże, Ripple nie ma takich ograniczeń w ogóle. Jest on uniwersalny w systemie ripple. Ripple (XRP), tak jak Bitcoin, jest cyfrową walutą opartą na matematyce i kryptografii. Ale co odróżnia go od nieużywanego Bitcoin to to, że XRP pełni rolę połączenia i posiada funkcję gwarancji bezpieczeństwa w systemie Ripple. Gwarancja bezpieczeństwa jest niezbędna, co wymaga, aby bramka uczestnicząca w tym protokole trzymała niewielką ilość XRP.

