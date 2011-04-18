Tokenomika XRP (XRP)
Informacje o XRP (XRP)
Ripple jest podstawową walutą w sieci Ripple, która może być krąży zarówno wewnątrz sieci ripple jak i poza nią. Ma łączną podaż 100 miliardów, która stopniowo spada w miarę wzrostu liczby transakcji. Firmą operacyjną Ripple jest Ripple Labs (dawniej OpenCoin). Waluta Ripple jest jedyną wspólną walutą w systemie ripple. Jest ona inna od innych walut w systemie. Na przykład, CNY i USD nie mogą być wypłacone w różnych gatewayach. Innymi słowy, CNY wydane przez bramkę A może zostać wypłacone tylko w bramce A, a nie w bramce B. W przeciwnym razie, konieczne jest przekonwertowanie go na CNY bramki B poprzez zlecenie oczekujące w systemie ripple. Jednakże, Ripple nie ma takich ograniczeń w ogóle. Jest on uniwersalny w systemie ripple. Ripple (XRP), tak jak Bitcoin, jest cyfrową walutą opartą na matematyce i kryptografii. Ale co odróżnia go od nieużywanego Bitcoin to to, że XRP pełni rolę połączenia i posiada funkcję gwarancji bezpieczeństwa w systemie Ripple. Gwarancja bezpieczeństwa jest niezbędna, co wymaga, aby bramka uczestnicząca w tym protokole trzymała niewielką ilość XRP.
Tokenomika i analiza cenowa XRP (XRP)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XRP (XRP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Szczegółowa struktura tokenów XRP (XRP)
Zanurz się głębiej w to, jak tokeny XRP są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger (XRPL), a blockchain protocol designed for fast, energy-efficient cross-border payments and digital asset management. The token economics of XRP are defined by its unique issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as a transparent unlocking schedule.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed total supply of 100 billion tokens at the inception of the XRPL in June 2012. No new XRP will ever be created, making it a deflationary asset over time due to its burn mechanism.
- Consensus Model: The XRPL uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no mining or staking-based issuance.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Amount (XRP)
|% of Total Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Start
|Unlock Frequency
|Founders
|Chris Larsen (9.5B), Jed McCaleb (9.5B), Arthur Britto (1B)
|20,000,000,000
|20%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (initial)
|Allocated to Ripple Labs for ecosystem and company use
|24,800,000,000
|24.8%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (escrow)
|Placed in escrow in Dec 2017, released monthly
|55,000,000,000
|55%
|Monthly
|2017-12-01
|1B/month
|Airdrop
|Distributed to early users
|200,000,000
|0.2%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
- Founders: 20% of the supply was allocated to the three founders, with instant unlock at network launch.
- Ripple Labs: 80% of the supply was allocated to Ripple Labs, with 55 billion XRP placed in escrow in December 2017. The remaining 24.8 billion XRP was distributed, sold, or held by Ripple.
- Airdrop: 0.2% was distributed via airdrop at launch.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: All transactions on the XRPL require a small fee paid in XRP. These fees are burned, reducing the total supply over time.
- Reserves: Accounts must hold a minimum of 10 XRP to interact with the network, with additional reserves required for certain features (e.g., trust lines).
- Escrow and Payment Channels: The XRPL supports conditional payments (escrow) and payment channels for asynchronous, near-instant transactions.
- No Staking Rewards: XRP holders and network participants do not earn rewards, fees, or additional tokens simply by holding or using XRP.
- Acquisition: XRP can be acquired via centralized exchanges; there was no ICO or public sale.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: In December 2017, Ripple Labs locked 55 billion XRP in on-chain escrow contracts. Each month, 1 billion XRP is released for Ripple’s use. Unused XRP is re-escrowed for future release, ensuring a predictable and gradual increase in circulating supply.
- User Escrow: The XRPL allows any user to lock XRP in escrow, releasing it only when specific conditions are met.
Unlocking Time
- Ripple Escrow Unlocks: 1 billion XRP is unlocked each month for Ripple’s use. Any unused XRP is returned to escrow and scheduled for release in the next available month without a scheduled unlock.
- Founders and Airdrop: These allocations were unlocked instantly at network launch in June 2012.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100B XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|20% founders (instant), 80% Ripple (24.8% instant, 55% escrowed), 0.2% airdrop
|Usage
|Transaction fees (burned), network reserves, escrow, payment channels, no staking rewards
|Incentives
|No direct incentives for holding or using XRP
|Locking
|55B XRP in Ripple escrow (monthly unlocks), user-initiated escrow available
|Unlocking
|1B XRP/month from Ripple escrow since Dec 2017; instant for founders/airdrop
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burn mechanism for transaction fees means the total supply of XRP will decrease over time.
- Market Impact: The structured monthly unlock from escrow is designed to prevent sudden large increases in circulating supply, supporting market stability.
- Ecosystem Grants: Ripple Labs has used part of its allocation to fund ecosystem development, including grants to projects building on XRPL.
This comprehensive structure ensures transparency, gradual supply release, and a focus on long-term ecosystem growth, while minimizing risks of sudden market shocks or inflation.
Tokenomika XRP (XRP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki XRP (XRP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów XRP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów XRP.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszXRP tokenomikę, poznaj cenę tokena XRPna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.