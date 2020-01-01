Tokenomika JITO (JTO) Odkryj kluczowe informacje o JITO (JTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. Oficjalna strona internetowa: https://www.jito.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL

Tokenomika i analiza cenowa JITO (JTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JITO (JTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 615.41M $ 615.41M $ 615.41M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 381.30M $ 381.30M $ 381.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Historyczne maksimum: $ 5.32 $ 5.32 $ 5.32 Historyczne minimum: $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 Aktualna cena: $ 1.614 $ 1.614 $ 1.614 Dowiedz się więcej o cenie JITO (JTO)

Tokenomika JITO (JTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JITO (JTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJTO tokenomikę, poznaj cenę tokena JTOna żywo!

Historia ceny JITO (JTO) Analiza historii ceny JTO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JTO już teraz!

Prognoza ceny JTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JTO? Nasza strona z prognozami cen JTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JTO już teraz!

