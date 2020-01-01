Tokenomika Orca (ORCA) Odkryj kluczowe informacje o Orca (ORCA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Orca (ORCA) Orca is a DEX on Solana. Orca is a DEX on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://www.orca.so/ Block Explorer: https://solscan.io/token/orcaEKTdK7LKz57vaAYr9QeNsVEPfiu6QeMU1kektZE Kup ORCA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Orca (ORCA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Orca (ORCA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.60M $ 118.60M $ 118.60M Całkowita podaż: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Podaż w obiegu: $ 59.96M $ 59.96M $ 59.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 148.35M $ 148.35M $ 148.35M Historyczne maksimum: $ 9.6 $ 9.6 $ 9.6 Historyczne minimum: $ 0.35371299291245367 $ 0.35371299291245367 $ 0.35371299291245367 Aktualna cena: $ 1.978 $ 1.978 $ 1.978 Dowiedz się więcej o cenie Orca (ORCA)

Tokenomika Orca (ORCA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Orca (ORCA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORCA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORCA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORCA tokenomikę, poznaj cenę tokena ORCAna żywo!

Jak kupić ORCA Chcesz dodać Orca (ORCA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ORCA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ORCA na MEXC już teraz!

Historia ceny Orca (ORCA) Analiza historii ceny ORCA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORCA już teraz!

Prognoza ceny ORCA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORCA? Nasza strona z prognozami cen ORCA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORCA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!