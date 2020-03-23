Tokenomika Solana (SOL) Odkryj kluczowe informacje o Solana (SOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Solana (SOL) Założona przez byłych inżynierów Qualcomm, Intel i Dropbox pod koniec 2017 roku, Solana to protokół jednołańcuchowy typu delegowany Proof-of-Stake, którego celem jest zapewnienie skalowalności bezpośrednich zagrożeń dla decentralizacji lub bezpieczeństwa. Protokół Solany został zaprojektowany w celu ułatwienia tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (DApp). Kluczowym elementem rozwiązania skalowania Solany jest zdecentralizowany zegar o nazwie Proof-of-History (PoH), stworzony w celu rozwiązania problemu czasu w rozproszonych sieciach, gdzie nie ma jednego zaufanego źródła czasu. Dzięki innowacyjnemu hybrydowemu modelowi konsensusu, Solana przyciągnęła uwagę małych i instytucjonalnych traderów. Ważnym celem Fundacji Solana jest umożliwienie dostępu do zdecentralizowanych finansów na większą skalę. Oficjalna strona internetowa: https://solana.com Biała księga: https://solana.com/solana-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/So11111111111111111111111111111111111111111 Kup SOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Solana (SOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solana (SOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 111.22B $ 111.22B $ 111.22B Całkowita podaż: $ 610.46M $ 610.46M $ 610.46M Podaż w obiegu: $ 543.39M $ 543.39M $ 543.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 124.94B $ 124.94B $ 124.94B Historyczne maksimum: $ 296 $ 296 $ 296 Historyczne minimum: $ 0.505193636791 $ 0.505193636791 $ 0.505193636791 Aktualna cena: $ 204.67 $ 204.67 $ 204.67 Dowiedz się więcej o cenie Solana (SOL)

Szczegółowa struktura tokenów Solana (SOL) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny SOL są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Solana (SOL) is the native token of the Solana blockchain, a high-throughput Layer-1 network. Its token economics are designed to incentivize network security, decentralization, and ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of Solana’s token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply : At genesis, 500,000,000 SOL were created.

: At genesis, 500,000,000 SOL were created. Inflationary Issuance : Solana employs a disinflationary inflation schedule: Initial Inflation Rate : 8% per annum (as of February 2021). Disinflation Rate : The inflation rate decreases by 15% per “epoch year” (~360 days) until it stabilizes at a long-term rate of 1.5%. Long-term Inflation Rate : 1.5% per annum (fixed after reaching this threshold).

: Solana employs a disinflationary inflation schedule: Distribution of New Tokens : Newly issued tokens are distributed as staking rewards to validators and their delegators, proportional to the amount staked.

: Newly issued tokens are distributed as staking rewards to validators and their delegators, proportional to the amount staked. Fee Burning: 50% of all transaction fees are burned, reducing net inflation. The other 50% is distributed to validators (pending a governance update, all fees may go to the slot leader validator). Allocation Mechanism Initial Token Distribution Allocation Category Amount (SOL) % of Initial Supply Vesting/Locking Details Community Reserve Fund ~194.45 million ~38.89% Managed by Solana Foundation for ecosystem initiatives Project Team Members ~63.95 million ~12.79% 50% unlocked at launch, 50% vested monthly over 24 months Solana Foundation ~52.30 million ~10.46% Max 8M SOL/month into circulation through 2020 Public Investors ~8.2 million ~1.64% Unlocked at launch Private Investors Various ~36% Subject to multi-year vesting and unlock schedules Team and Foundation : Team allocations were partially unlocked at launch, with the remainder vesting monthly over two years. The Foundation committed to controlled monthly releases.

: Team allocations were partially unlocked at launch, with the remainder vesting monthly over two years. The Foundation committed to controlled monthly releases. Community Reserve: Used for grants, delegation, and ecosystem growth, under Foundation control. Usage and Incentive Mechanisms Core Utilities Transaction Fees : SOL is required to pay for all transactions and smart contract executions.

: SOL is required to pay for all transactions and smart contract executions. Staking : SOL holders can stake tokens to validators, securing the network and earning rewards from inflation and transaction fees.

: SOL holders can stake tokens to validators, securing the network and earning rewards from inflation and transaction fees. Validator Incentives : Validators receive a share of inflationary rewards and transaction fees. They may set a commission rate on delegated stake.

: Validators receive a share of inflationary rewards and transaction fees. They may set a commission rate on delegated stake. Governance : While SOL is not directly used for on-chain governance voting, validators (who must be staked) participate in feature proposal votes, influencing protocol upgrades.

: While SOL is not directly used for on-chain governance voting, validators (who must be staked) participate in feature proposal votes, influencing protocol upgrades. Ecosystem Utility: SOL is used across DeFi, NFT, and dApp ecosystems on Solana, including for payments, liquidity provision, and as collateral. Incentive Structure Delegators : Earn a share of rewards proportional to their stake, minus validator commission.

: Earn a share of rewards proportional to their stake, minus validator commission. Validators : Incentivized to maintain uptime and performance to maximize rewards and attract delegations.

: Incentivized to maintain uptime and performance to maximize rewards and attract delegations. Burn Mechanism: Reduces supply growth, benefiting all holders by offsetting inflation. Locking and Vesting Mechanisms Locking Team and Foundation : Subject to multi-year vesting schedules, with monthly unlocks.

: Subject to multi-year vesting schedules, with monthly unlocks. Private Investors : Typically subject to linear monthly unlocks over several years.

: Typically subject to linear monthly unlocks over several years. Community Reserve: Controlled release by the Foundation, with no public wallet disclosure. Unlocking Schedule Unlock Date Amount Unlocked (SOL) Allocation Category 2020-04-07 25,000 Company/Treasury & Ecosystem 2020-04-07 8,200,000 Public Investors 2021-01-07 46,850,000 Private Investors 2021-01-07 32,000,000 Team Advisors 2021-01-07 128,950,000 Company/Treasury & Ecosystem 2021-01-07 63,400,000 Private Investors 2021-02-07+ 1,333,333/month Team Advisors (monthly vest) 2025-03-01 11,160,000 Private Investors 2025-05-01 61,000 Private Investors ... ... ... Linear Vesting : Many allocations (team, advisors, private investors) unlock monthly over 2–7 years.

: Many allocations (team, advisors, private investors) unlock monthly over 2–7 years. Major Unlock Events: Notable large unlocks are scheduled for 2025, which may impact market liquidity and price volatility. Advanced Token Features Solana’s SPL token standard supports advanced features via token extensions, including: Confidential Transfers : Privacy for balances and transfers.

: Privacy for balances and transfers. Transfer Hooks : Custom rules for token transfers (e.g., KYC, royalties).

: Custom rules for token transfers (e.g., KYC, royalties). Transfer Fees : Protocol-level fee enforcement.

: Protocol-level fee enforcement. Permanent Delegation : Irrevocable authority for programmatic control.

: Irrevocable authority for programmatic control. Non-Transferable Tokens: For compliance or special use cases. Summary Table: Solana Token Economics Aspect Details Issuance Disinflationary, 8% initial, -15%/yr, 1.5% long-term Allocation Team, Foundation, Community Reserve, Investors, Public Sale Usage Transaction fees, staking, validator rewards, ecosystem utility Incentives Staking rewards, validator commissions, fee burning Locking/Vesting Multi-year linear vesting for team, advisors, investors; controlled Foundation releases Unlocking Monthly unlocks, major events in 2025, ongoing until at least 2029 Advanced Features Confidential transfers, transfer hooks, protocol-level fees, non-transferable tokens Implications and Considerations Long-Term Alignment : Vesting and lockups align incentives for team, investors, and ecosystem growth.

: Vesting and lockups align incentives for team, investors, and ecosystem growth. Inflation Management : Disinflationary schedule and fee burning help control supply growth and reward active participants.

: Disinflationary schedule and fee burning help control supply growth and reward active participants. Market Impact : Large scheduled unlocks (notably in 2025) may introduce volatility; ongoing monitoring is advised.

: Large scheduled unlocks (notably in 2025) may introduce volatility; ongoing monitoring is advised. Ecosystem Flexibility: Advanced token features enable compliance, privacy, and custom business logic for new projects. Solana’s token economics are structured to balance network security, decentralization, and sustainable growth, with mechanisms in place to incentivize long-term participation and ecosystem development. The combination of disinflationary issuance, robust staking rewards, and advanced token programmability positions SOL as a versatile asset within the blockchain landscape.

Tokenomika Solana (SOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solana (SOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLna żywo!

