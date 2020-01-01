Tokenomika Rocket Pool (RPL) Odkryj kluczowe informacje o Rocket Pool (RPL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Rocket Pool (RPL) Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Oficjalna strona internetowa: https://www.rocketpool.net/ Biała księga: https://docs.rocketpool.net Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Kup RPL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Rocket Pool (RPL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rocket Pool (RPL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M Całkowita podaż: $ 21.71M $ 21.71M $ 21.71M Podaż w obiegu: $ 21.71M $ 21.71M $ 21.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M Historyczne maksimum: $ 65.19 $ 65.19 $ 65.19 Historyczne minimum: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 Aktualna cena: $ 5.321 $ 5.321 $ 5.321 Dowiedz się więcej o cenie Rocket Pool (RPL)

Tokenomika Rocket Pool (RPL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rocket Pool (RPL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RPL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RPL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRPL tokenomikę, poznaj cenę tokena RPLna żywo!

Jak kupić RPL Chcesz dodać Rocket Pool (RPL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RPL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RPL na MEXC już teraz!

Historia ceny Rocket Pool (RPL) Analiza historii ceny RPL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RPL już teraz!

Prognoza ceny RPL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RPL? Nasza strona z prognozami cen RPL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RPL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!