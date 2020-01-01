Jak zawierać transakcje przedrynkowe?

1
Utwórz zlecenie
Wybierz token, kliknij [Utwórz zlecenie], a następnie wybierz zakładkę [Kup]. Następnie wprowadź ilość i cenę, aby złożyć zlecenie zakupu.
2
Dopasuj zlecenia
Poczekaj na dopasowanie ze sprzedawcą. Gdy sprzedawca zaakceptuje Twoje zlecenie, po prostu poczekaj na dostarczenie tokenów w czasie rozliczenia.
3
Rozliczenie zlecenia
Otrzymasz tokeny od sprzedawcy w momencie rozliczenia. W przeciwnym razie platforma zwróci kwotę zlecenia i zapewni odpowiednie wynagrodzenie.
1
Wybierz zlecenie
Szukaj istniejącego zlecenia przedrynkowego Sprzedaży na MEXC, które odpowiada Twojej pożądanej cenie i ilości tokenów.
2
Dopasuj zlecenia
Dokładnie sprawdź ilość i cenę, a następnie kliknij [Kup] i potwierdź swój zakup.
3
Rozliczenie zlecenia
Jeśli sprzedawca zakończy rozliczenie w określonym czasie, otrzymasz zakupione tokeny. W przeciwnym razie platforma zwróci kwotę zlecenia i zapewni odpowiednie wynagrodzenie.
1
Utwórz zlecenie
Wybierz token, kliknij [Utwórz zlecenie], a następnie wybierz zakładkę [Sprzedaj]. Następnie wprowadź ilość i cenę, aby złożyć zlecenie sprzedaży. Złóż zlecenie i zapłać odpowiednią kwotę (w tym zabezpieczenie).
2
Dopasuj zlecenia
Poczekaj na dopasowanie z kupującym. Gdy kupujący zaakceptuje Twoje zlecenie, przygotuj się na dostarczenie tokenów w okresie rozliczenia.
3
Rozliczenie zlecenia
Upewnij się, że Twoje konto spot ma wystarczającą liczbę tokenów do dostarczenia przed czasem rozliczenia. W przeciwnym razie Twoje zabezpieczenie zostanie utracone.
1
Wybierz zlecenie
Szukaj istniejącego zlecenia przedrynkowego Zakupu na MEXC, które odpowiada Twojej pożądanej cenie i ilości tokenów.
2
Dopasuj zlecenia
Dokładnie sprawdź ilość i cenę, a następnie kliknij [Sprzedaj] i potwierdź swoją sprzedaż, aby zapłacić odpowiednią kwotę (w tym zabezpieczenie).
3
Rozliczenie zlecenia
Upewnij się, że Twoje konto spot ma wystarczającą liczbę tokenów do dostarczenia przed czasem rozliczenia. W przeciwnym razie Twoje zabezpieczenie zostanie utracone.

FAQ

Czym jest handel przedrynkowy?

Handel przedrynkowy na MEXC to specjalna usługa pozagiełdowa (OTC). Pozwala inwestorom na handlowanie nowymi kryptowalutami zanim zostaną oficjalnie notowane na giełdzie. Kupujący i sprzedający mogą dopasować swoje transakcje, wybierając pożądane ceny i wolumen. To daje traderom przewagę na wczesnym etapie inwestycji.