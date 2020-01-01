Punkty notowania wstępnego to specjalny rodzaj handlu przedrynkowego, w którym zespół projektowy nie ustalił jeszcze ostatecznej tokenomiki, takiej jak maksymalna podaż i inne szczegóły. Tokeny te są początkowo sprzedawane jako punkty w oparciu o z góry określoną maksymalną podaż. Po oficjalnym ogłoszeniu tokenomiki przez zespół projektowy, platforma proporcjonalnie dostosuje ilość i cenę zrealizowanych zleceń zgodnie z rzeczywistą maksymalną podażą, zachowując niezmienioną całkowitą wartość zlecenia. Następnie można przejrzeć skorygowane zlecenia w oficjalnym projekcie handlowym przed rynkiem i przygotować się do rozliczenia.