Informacje o Sui AI (SUAI) SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://suiai.fun Biała księga: https://docs.suiai.fun/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI Kup SUAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sui AI (SUAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sui AI (SUAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Historyczne maksimum: $ 0.07863 $ 0.07863 $ 0.07863 Historyczne minimum: $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 Aktualna cena: $ 0.001161 $ 0.001161 $ 0.001161 Dowiedz się więcej o cenie Sui AI (SUAI)

Tokenomika Sui AI (SUAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sui AI (SUAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SUAIna żywo!

Jak kupić SUAI Chcesz dodać Sui AI (SUAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SUAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Sui AI (SUAI) Analiza historii ceny SUAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUAI już teraz!

Prognoza ceny SUAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUAI? Nasza strona z prognozami cen SUAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUAI już teraz!

