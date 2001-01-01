Tokenomika MicroVisionChain (SPACE) Odkryj kluczowe informacje o MicroVisionChain (SPACE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MicroVisionChain (SPACE) MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications. MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications. Oficjalna strona internetowa: https://www.microvisionchain.com/ Biała księga: https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation Block Explorer: https://scan.microvisionchain.com/ Kup SPACE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MicroVisionChain (SPACE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MicroVisionChain (SPACE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Historyczne maksimum: $ 38 $ 38 $ 38 Historyczne minimum: $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 Aktualna cena: $ 0.208 $ 0.208 $ 0.208 Dowiedz się więcej o cenie MicroVisionChain (SPACE)

Tokenomika MicroVisionChain (SPACE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MicroVisionChain (SPACE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPACE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPACE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPACE tokenomikę, poznaj cenę tokena SPACEna żywo!

Jak kupić SPACE Chcesz dodać MicroVisionChain (SPACE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPACE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SPACE na MEXC już teraz!

Historia ceny MicroVisionChain (SPACE) Analiza historii ceny SPACE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPACE już teraz!

Prognoza ceny SPACE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPACE? Nasza strona z prognozami cen SPACE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPACE już teraz!

