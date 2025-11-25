Tokenomika pump.fun (PUMP)
Tokenomika i analiza cenowa pump.fun (PUMP)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla pump.fun (PUMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o pump.fun (PUMP)
pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.
Tokenomika pump.fun (PUMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki pump.fun (PUMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PUMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUMP.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPUMP tokenomikę, poznaj cenę tokena PUMPna żywo!
Jak kupić PUMP
Chcesz dodać pump.fun (PUMP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PUMP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny pump.fun (PUMP)
Analiza historii ceny PUMP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny PUMP
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUMP? Nasza strona z prognozami cen PUMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup pump.fun (PUMP)
Kwota
1 PUMP = 0.002829 USD
Handluj pump.fun (PUMP)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę