Tokenomika River (RIVER)

Odkryj kluczowe informacje o River (RIVER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:55:32 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa River (RIVER)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla River (RIVER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 73.72M
Całkowita podaż:
$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 19.60M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 376.10M
Historyczne maksimum:
$ 10.5358
Historyczne minimum:
$ 1.137662800262792
Aktualna cena:
$ 3.761
Informacje o River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

Oficjalna strona internetowa:
https://app.river.inc/
Biała księga:
https://docs.river.inc/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdA7AD9dea9397cffdDAE2F8a052B82f1484252B3

Tokenomika River (RIVER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki River (RIVER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RIVER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIVER.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRIVER tokenomikę, poznaj cenę tokena RIVERna żywo!

Jak kupić RIVER

Chcesz dodać River (RIVER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RIVER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny River (RIVER)

Analiza historii ceny RIVER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny RIVER

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIVER? Nasza strona z prognozami cen RIVER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

