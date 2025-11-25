Tokenomika Portal To Bitcoin (PTB)

Tokenomika Portal To Bitcoin (PTB)

Odkryj kluczowe informacje o Portal To Bitcoin (PTB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:25:55 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Portal To Bitcoin (PTB)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Portal To Bitcoin (PTB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 17.25M
Całkowita podaż:
$ 5.26B
Podaż w obiegu:
$ 1.94B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 74.68M
Historyczne maksimum:
$ 0.08336
Historyczne minimum:
$ 0.008474535675529618
Aktualna cena:
$ 0.00889
Informacje o Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.portaltobitcoin.com
Biała księga:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x30a25cc9c9eade4d4d9e9349be6e68c3411367d3

Tokenomika Portal To Bitcoin (PTB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Portal To Bitcoin (PTB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PTB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PTB.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPTB tokenomikę, poznaj cenę tokena PTBna żywo!

Jak kupić PTB

Chcesz dodać Portal To Bitcoin (PTB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PTB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Portal To Bitcoin (PTB)

Analiza historii ceny PTB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny PTB

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PTB? Nasza strona z prognozami cen PTB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

