Informacje o Hyperliquid (HYPE) Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance. Oficjalna strona internetowa: https://hyperliquid.xyz/ Biała księga: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs Block Explorer: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec

Tokenomika i analiza cenowa Hyperliquid (HYPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyperliquid (HYPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.38B $ 14.38B $ 14.38B Całkowita podaż: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Podaż w obiegu: $ 336.69M $ 336.69M $ 336.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.70B $ 42.70B $ 42.70B Historyczne maksimum: $ 80 $ 80 $ 80 Historyczne minimum: $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 Aktualna cena: $ 42.7 $ 42.7 $ 42.7 Dowiedz się więcej o cenie Hyperliquid (HYPE)

Tokenomika Hyperliquid (HYPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hyperliquid (HYPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HYPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HYPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHYPE tokenomikę, poznaj cenę tokena HYPEna żywo!

Historia ceny Hyperliquid (HYPE) Analiza historii ceny HYPE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HYPE już teraz!

Prognoza ceny HYPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HYPE? Nasza strona z prognozami cen HYPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HYPE już teraz!

