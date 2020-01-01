Tokenomika Sovrun (SOVRN) Odkryj kluczowe informacje o Sovrun (SOVRN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sovrun (SOVRN) Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Oficjalna strona internetowa: https://www.sovrun.org Biała księga: https://litepaper.sovrun.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Kup SOVRN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sovrun (SOVRN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sovrun (SOVRN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Całkowita podaż: $ 896.77M $ 896.77M $ 896.77M Podaż w obiegu: $ 171.14M $ 171.14M $ 171.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Historyczne maksimum: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Historyczne minimum: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Aktualna cena: $ 0.008302 $ 0.008302 $ 0.008302 Dowiedz się więcej o cenie Sovrun (SOVRN)

Tokenomika Sovrun (SOVRN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sovrun (SOVRN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOVRN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOVRN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOVRN tokenomikę, poznaj cenę tokena SOVRNna żywo!

Jak kupić SOVRN Chcesz dodać Sovrun (SOVRN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOVRN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOVRN na MEXC już teraz!

Historia ceny Sovrun (SOVRN) Analiza historii ceny SOVRN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOVRN już teraz!

Prognoza ceny SOVRN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOVRN? Nasza strona z prognozami cen SOVRN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOVRN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!