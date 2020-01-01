Tokenomika Tether Gold (XAUT) Odkryj kluczowe informacje o Tether Gold (XAUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tether Gold (XAUT) XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Oficjalna strona internetowa: https://gold.tether.to/ Biała księga: https://gold.tether.to/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Kup XAUT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tether Gold (XAUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tether Gold (XAUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 921.83M $ 921.83M $ 921.83M Całkowita podaż: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K Podaż w obiegu: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 921.83M $ 921.83M $ 921.83M Historyczne maksimum: $ 3,842.6 $ 3,842.6 $ 3,842.6 Historyczne minimum: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Aktualna cena: $ 3,739.3 $ 3,739.3 $ 3,739.3 Dowiedz się więcej o cenie Tether Gold (XAUT)

Tokenomika Tether Gold (XAUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tether Gold (XAUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XAUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XAUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXAUT tokenomikę, poznaj cenę tokena XAUTna żywo!

Historia ceny Tether Gold (XAUT) Analiza historii ceny XAUT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XAUT już teraz!

Prognoza ceny XAUT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XAUT? Nasza strona z prognozami cen XAUT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XAUT już teraz!

