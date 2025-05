SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

NazwaSOVRN

PozycjaNo.1638

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.11%

Podaż w obiegu184,592,548

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż896,771,567

Wskaźnik obrotu0.1845%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.5286975331102572,2022-04-27

Najniższa cena0.008105864997818926,2025-04-09

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

