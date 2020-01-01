Tokenomika KOII (KOII) Odkryj kluczowe informacje o KOII (KOII), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KOII (KOII) Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies. Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies. Oficjalna strona internetowa: https://koii.network Biała księga: https://koii.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.koii.network/ Kup KOII teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KOII (KOII) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KOII (KOII), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.34B $ 10.34B $ 10.34B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 999.95K $ 999.95K $ 999.95K Historyczne maksimum: $ 0.0135 $ 0.0135 $ 0.0135 Historyczne minimum: $ 0.000097736331730429 $ 0.000097736331730429 $ 0.000097736331730429 Aktualna cena: $ 0.0000981 $ 0.0000981 $ 0.0000981 Dowiedz się więcej o cenie KOII (KOII)

Tokenomika KOII (KOII): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KOII (KOII) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOII, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOII. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOII tokenomikę, poznaj cenę tokena KOIIna żywo!

Jak kupić KOII Chcesz dodać KOII (KOII) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KOII, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KOII na MEXC już teraz!

Historia ceny KOII (KOII) Analiza historii ceny KOII pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KOII już teraz!

Prognoza ceny KOII Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOII? Nasza strona z prognozami cen KOII łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KOII już teraz!

