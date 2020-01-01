Tokenomika tokenbot (CLANKER) Odkryj kluczowe informacje o tokenbot (CLANKER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o tokenbot (CLANKER) CLANKER is a meme coin on the Base chain. CLANKER is a meme coin on the Base chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.clanker.world/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb Kup CLANKER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa tokenbot (CLANKER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla tokenbot (CLANKER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.48M $ 30.48M $ 30.48M Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.48M $ 30.48M $ 30.48M Historyczne maksimum: $ 150.42 $ 150.42 $ 150.42 Historyczne minimum: $ 0.003874854309073287 $ 0.003874854309073287 $ 0.003874854309073287 Aktualna cena: $ 30.48 $ 30.48 $ 30.48 Dowiedz się więcej o cenie tokenbot (CLANKER)

Tokenomika tokenbot (CLANKER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki tokenbot (CLANKER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLANKER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLANKER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLANKER tokenomikę, poznaj cenę tokena CLANKERna żywo!

Jak kupić CLANKER Chcesz dodać tokenbot (CLANKER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CLANKER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CLANKER na MEXC już teraz!

Historia ceny tokenbot (CLANKER) Analiza historii ceny CLANKER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLANKER już teraz!

Prognoza ceny CLANKER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLANKER? Nasza strona z prognozami cen CLANKER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLANKER już teraz!

