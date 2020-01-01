Tokenomika BULLA (BULLA) Odkryj kluczowe informacje o BULLA (BULLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BULLA (BULLA) Oficjalna strona internetowa: https://bullamascot.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x595e21b20e78674f8a64c1566a20b2b316bc3511 Kup BULLA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BULLA (BULLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BULLA (BULLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 66.88M $ 66.88M $ 66.88M Historyczne maksimum: $ 0.2282 $ 0.2282 $ 0.2282 Historyczne minimum: $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 Aktualna cena: $ 0.06688 $ 0.06688 $ 0.06688 Dowiedz się więcej o cenie BULLA (BULLA)

Tokenomika BULLA (BULLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BULLA (BULLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BULLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BULLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBULLA tokenomikę, poznaj cenę tokena BULLAna żywo!

Jak kupić BULLA Chcesz dodać BULLA (BULLA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BULLA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BULLA na MEXC już teraz!

Historia ceny BULLA (BULLA) Analiza historii ceny BULLA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BULLA już teraz!

Prognoza ceny BULLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BULLA? Nasza strona z prognozami cen BULLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BULLA już teraz!

