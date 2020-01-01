Tokenomika Peezy (PEEZY) Odkryj kluczowe informacje o Peezy (PEEZY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Peezy (PEEZY) Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Oficjalna strona internetowa: https://peezy.vip/ Biała księga: https://whitepaper.peezy.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933 Kup PEEZY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Peezy (PEEZY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Peezy (PEEZY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 709.11K $ 709.11K $ 709.11K Całkowita podaż: $ 359.71B $ 359.71B $ 359.71B Podaż w obiegu: $ 305.65B $ 305.65B $ 305.65B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 976.00K $ 976.00K $ 976.00K Historyczne maksimum: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 Historyczne minimum: $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 Aktualna cena: $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 Dowiedz się więcej o cenie Peezy (PEEZY)

Tokenomika Peezy (PEEZY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Peezy (PEEZY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEEZY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEEZY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEEZY tokenomikę, poznaj cenę tokena PEEZYna żywo!

Jak kupić PEEZY Chcesz dodać Peezy (PEEZY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PEEZY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PEEZY na MEXC już teraz!

Historia ceny Peezy (PEEZY) Analiza historii ceny PEEZY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PEEZY już teraz!

Prognoza ceny PEEZY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEEZY? Nasza strona z prognozami cen PEEZY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEEZY już teraz!

