Aktualna cena Peezy to 0.000002055 USD. Śledź aktualizacje cen PEEZY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEEZY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Peezy to 0.000002055 USD. Śledź aktualizacje cen PEEZY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEEZY łatwo w MEXC już teraz.

Logo Peezy

Cena Peezy(PEEZY)

Aktualna cena 1 PEEZY do USD:

$0.000002055
+0.78%1D
USD
Peezy (PEEZY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:47:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Peezy (PEEZY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000002009
Minimum 24h
$ 0.000002102
Maksimum 24h

$ 0.000002009
$ 0.000002102
$ 0.000017366930284222
$ 0.000000008008476234
+1.18%

+0.78%

-2.98%

-2.98%

Aktualna cena Peezy (PEEZY) wynosi $ 0.000002055. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEEZY wahał się między $ 0.000002009 a $ 0.000002102, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEEZY w historii to $ 0.000017366930284222, a najniższy to $ 0.000000008008476234.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEEZY zmieniły się o +1.18% w ciągu ostatniej godziny, o +0.78% w ciągu 24 godzin i o -2.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Peezy (PEEZY)

No.2464

$ 628.11K
$ 101.00K
$ 864.52K
305.65B
420,690,000,000
359,709,061,786
72.65%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Peezy wynosi $ 628.11K, przy $ 101.00K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEEZY w obiegu wynosi 305.65B, przy całkowitej podaży 359709061786. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 864.52K.

Historia ceny Peezy (PEEZY) – USD

Śledź zmiany ceny Peezy dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000000159+0.78%
30 Dni$ -0.000000901-30.49%
60 dni$ -0.000002995-59.31%
90 dni$ -0.000003142-60.46%
Dzisiejsza zmiana ceny Peezy

DziśPEEZY odnotował zmianę $ +0.0000000159 (+0.78%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Peezy

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000000901 (-30.49%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Peezy

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PEEZY o $ -0.000002995(-59.31%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Peezy

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000003142 (-60.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Peezy (PEEZY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Peezy.

Co to jest Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Peezy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PEEZY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Peezy na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Peezy będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Peezy (w USD)

Jaka będzie wartość Peezy (PEEZY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Peezy (PEEZY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Peezy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Peezy!

Tokenomika Peezy (PEEZY)

Zrozumienie tokenomiki Peezy (PEEZY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PEEZYjuż teraz!

Jak kupić Peezy (PEEZY)

Szukasz jak kupić Peezy? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Peezy na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PEEZY na lokalne waluty

1 Peezy(PEEZY) do VND
0.054077325
1 Peezy(PEEZY) do AUD
A$0.00000310305
1 Peezy(PEEZY) do GBP
0.0000015207
1 Peezy(PEEZY) do EUR
0.00000174675
1 Peezy(PEEZY) do USD
$0.000002055
1 Peezy(PEEZY) do MYR
RM0.000008631
1 Peezy(PEEZY) do TRY
0.00008509755
1 Peezy(PEEZY) do JPY
¥0.000306195
1 Peezy(PEEZY) do ARS
ARS$0.00293151915
1 Peezy(PEEZY) do RUB
0.00016922925
1 Peezy(PEEZY) do INR
0.00018234015
1 Peezy(PEEZY) do IDR
Rp0.0342499863
1 Peezy(PEEZY) do KRW
0.00289436475
1 Peezy(PEEZY) do PHP
0.0001189845
1 Peezy(PEEZY) do EGP
￡E.0.000098229
1 Peezy(PEEZY) do BRL
R$0.00001095315
1 Peezy(PEEZY) do CAD
C$0.00000285645
1 Peezy(PEEZY) do BDT
0.00024999075
1 Peezy(PEEZY) do NGN
0.0030087666
1 Peezy(PEEZY) do COP
$0.00799610775
1 Peezy(PEEZY) do ZAR
R.0.00003536655
1 Peezy(PEEZY) do UAH
0.0000847482
1 Peezy(PEEZY) do TZS
T.Sh.0.005049135
1 Peezy(PEEZY) do VES
Bs0.000380175
1 Peezy(PEEZY) do CLP
$0.001970745
1 Peezy(PEEZY) do PKR
Rs0.00057805095
1 Peezy(PEEZY) do KZT
0.0011247837
1 Peezy(PEEZY) do THB
฿0.0000666231
1 Peezy(PEEZY) do TWD
NT$0.0000625542
1 Peezy(PEEZY) do AED
د.إ0.00000754185
1 Peezy(PEEZY) do CHF
Fr0.00000162345
1 Peezy(PEEZY) do HKD
HK$0.0000159879
1 Peezy(PEEZY) do AMD
֏0.0007873527
1 Peezy(PEEZY) do MAD
.د.م0.00001867995
1 Peezy(PEEZY) do MXN
$0.00003775035
1 Peezy(PEEZY) do SAR
ريال0.0000076857
1 Peezy(PEEZY) do ETB
Br0.00029815995
1 Peezy(PEEZY) do KES
KSh0.0002653827
1 Peezy(PEEZY) do JOD
د.أ0.000001456995
1 Peezy(PEEZY) do PLN
0.0000074391
1 Peezy(PEEZY) do RON
лв0.00000889815
1 Peezy(PEEZY) do SEK
kr0.0000192759
1 Peezy(PEEZY) do BGN
лв0.0000034113
1 Peezy(PEEZY) do HUF
Ft0.0006804516
1 Peezy(PEEZY) do CZK
0.00004251795
1 Peezy(PEEZY) do KWD
د.ك0.00000062883
1 Peezy(PEEZY) do ILS
0.0000067815
1 Peezy(PEEZY) do BOB
Bs0.0000141795
1 Peezy(PEEZY) do AZN
0.0000034935
1 Peezy(PEEZY) do TJS
SM0.00001913205
1 Peezy(PEEZY) do GEL
0.0000055896
1 Peezy(PEEZY) do AOA
Kz0.00188359245
1 Peezy(PEEZY) do BHD
.د.ب0.00000077268
1 Peezy(PEEZY) do BMD
$0.000002055
1 Peezy(PEEZY) do DKK
kr0.0000130698
1 Peezy(PEEZY) do HNL
L0.00005373825
1 Peezy(PEEZY) do MUR
0.00009311205
1 Peezy(PEEZY) do NAD
$0.00003540765
1 Peezy(PEEZY) do NOK
kr0.0000205089
1 Peezy(PEEZY) do NZD
$0.00000351405
1 Peezy(PEEZY) do PAB
B/.0.000002055
1 Peezy(PEEZY) do PGK
K0.00000873375
1 Peezy(PEEZY) do QAR
ر.ق0.0000074802
1 Peezy(PEEZY) do RSD
дин.0.000205089
1 Peezy(PEEZY) do UZS
soʻm0.02475903045
1 Peezy(PEEZY) do ALL
L0.00016931145
1 Peezy(PEEZY) do ANG
ƒ0.00000367845
1 Peezy(PEEZY) do AWG
ƒ0.000003699
1 Peezy(PEEZY) do BBD
$0.00000411
1 Peezy(PEEZY) do BAM
KM0.0000034113
1 Peezy(PEEZY) do BIF
Fr0.006043755
1 Peezy(PEEZY) do BND
$0.0000026304
1 Peezy(PEEZY) do BSD
$0.000002055
1 Peezy(PEEZY) do JMD
$0.0003299508
1 Peezy(PEEZY) do KHR
0.0082530033
1 Peezy(PEEZY) do KMF
Fr0.000861045
1 Peezy(PEEZY) do LAK
0.04467391215
1 Peezy(PEEZY) do LKR
Rs0.0006213909
1 Peezy(PEEZY) do MDL
L0.0000344007
1 Peezy(PEEZY) do MGA
Ar0.0091740954
1 Peezy(PEEZY) do MOP
P0.00001646055
1 Peezy(PEEZY) do MVR
0.0000314415
1 Peezy(PEEZY) do MWK
MK0.00356770605
1 Peezy(PEEZY) do MZN
MT0.0001313145
1 Peezy(PEEZY) do NPR
Rs0.000292221
1 Peezy(PEEZY) do PYG
0.01447131
1 Peezy(PEEZY) do RWF
Fr0.002973585
1 Peezy(PEEZY) do SBD
$0.00001691265
1 Peezy(PEEZY) do SCR
0.0000300441
1 Peezy(PEEZY) do SRD
$0.0000782955
1 Peezy(PEEZY) do SVC
$0.0000179607
1 Peezy(PEEZY) do SZL
L0.0000353871
1 Peezy(PEEZY) do TMT
m0.0000071925
1 Peezy(PEEZY) do TND
د.ت0.00000598416
1 Peezy(PEEZY) do TTD
$0.00001391235
1 Peezy(PEEZY) do UGX
Sh0.0071103
1 Peezy(PEEZY) do XAF
Fr0.001148745
1 Peezy(PEEZY) do XCD
$0.0000055485
1 Peezy(PEEZY) do XOF
Fr0.001148745
1 Peezy(PEEZY) do XPF
Fr0.000207555
1 Peezy(PEEZY) do BWP
P0.0000272904
1 Peezy(PEEZY) do BZD
$0.00000413055
1 Peezy(PEEZY) do CVE
$0.00019298505
1 Peezy(PEEZY) do DJF
Fr0.00036579
1 Peezy(PEEZY) do DOP
$0.000128643
1 Peezy(PEEZY) do DZD
د.ج0.0002660814
1 Peezy(PEEZY) do FJD
$0.00000462375
1 Peezy(PEEZY) do GNF
Fr0.017868225
1 Peezy(PEEZY) do GTQ
Q0.0000157413
1 Peezy(PEEZY) do GYD
$0.00042972105
1 Peezy(PEEZY) do ISK
kr0.000248655

Zasoby Peezy

Aby lepiej zrozumieć Peezy, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Peezy
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Peezy

Jaka jest dziś wartość Peezy (PEEZY)?
Aktualna cena PEEZY w USD wynosi 0.000002055USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PEEZY do USD?
Aktualna cena PEEZY w USD wynosi $ 0.000002055. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Peezy?
Kapitalizacja rynkowa dla PEEZY wynosi $ 628.11K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PEEZY w obiegu?
W obiegu PEEZY znajduje się 305.65B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PEEZY?
PEEZY osiąga ATH w wysokości 0.000017366930284222 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PEEZY?
PEEZY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000000008008476234 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PEEZY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PEEZY wynosi $ 101.00K USD.
Czy w tym roku PEEZY pójdzie wyżej?
PEEZY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PEEZY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

