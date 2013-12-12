Tokenomika DOGE (DOGE) Odkryj kluczowe informacje o DOGE (DOGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DOGE (DOGE) Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too. Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too. Oficjalna strona internetowa: http://dogecoin.com/ Biała księga: https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md Block Explorer: https://blockchair.com/dogecoin Kup DOGE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DOGE (DOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGE (DOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.67B Całkowita podaż: $ 151.08B Podaż w obiegu: $ 151.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.67B Historyczne maksimum: $ 0.74 Historyczne minimum: $ 0.000085474399384111 Aktualna cena: $ 0.2361

Szczegółowa struktura tokenów DOGE (DOGE) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny DOGE są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Dogecoin (DOGE) is a unique cryptocurrency with a straightforward and transparent token economic model. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Proof-of-Work (PoW) Mining:

Dogecoin is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add new blocks to the blockchain, receiving newly minted DOGE as a reward.

Dogecoin is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add new blocks to the blockchain, receiving newly minted DOGE as a reward. Block Reward:

The block reward is permanently fixed at 10,000 DOGE per block. Blocks are produced approximately every minute.

The block reward is permanently fixed at 10,000 DOGE per block. Blocks are produced approximately every minute. Inflationary Supply:

There is no maximum cap on the total supply of DOGE. Instead, Dogecoin has a fixed annual issuance of 5 billion coins, which causes the inflation rate to decrease over time as the total supply grows. This design is intended to encourage spending and utility rather than hoarding. Allocation Mechanism Allocation Category Mechanism/Details Initial Distribution 100% distributed via PoW mining; no pre-mine, ICO, or team allocation Ongoing Distribution All new DOGE is distributed to miners as block rewards and transaction fees Team/Advisor Allocation None; no tokens reserved for founders, team, or advisors Centralized Holdings As of May 2024, the top 10 addresses hold ~45% of supply; top 1% hold >95% No Centralized Allocation:

There were no tokens allocated to the project team, advisors, or through private sales. All DOGE in circulation has been or will be earned by miners. Usage and Incentive Mechanism Primary Uses: Peer-to-peer payments and value transfer Tipping and microtransactions, especially in online communities Payment for goods and services (adopted by some merchants and platforms) Settlement of network transaction fees Rewarding miners for securing the network

Incentives: Miners are incentivized by the fixed block reward and transaction fees. The inflationary model ensures ongoing miner participation and network security.

Locking and Unlocking Mechanism Locking Mechanism:

Dogecoin does not implement any token locking or vesting mechanisms. All mined DOGE is immediately liquid and transferable.

Dogecoin does not implement any token locking or vesting mechanisms. All mined DOGE is immediately liquid and transferable. Unlocking Time:

Not applicable, as there are no locked or vested tokens in the Dogecoin ecosystem. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed 10,000 DOGE per block (PoW mining), ~1 block/minute, ~5B DOGE/year Allocation 100% to miners; no pre-mine, ICO, or team allocation Usage Payments, tipping, transaction fees, miner rewards Incentives Miner block rewards and transaction fees Locking/Unlocking None; all DOGE is immediately liquid upon mining Supply Cap None; inflationary with diminishing rate as supply grows Additional Insights Concentration Risk:

Dogecoin’s supply is highly concentrated, with the top 1% of addresses holding over 95% of the circulating supply as of 2022. This centralization poses risks related to market manipulation and large sell-offs.

Dogecoin’s supply is highly concentrated, with the top 1% of addresses holding over 95% of the circulating supply as of 2022. This centralization poses risks related to market manipulation and large sell-offs. No Token Unlocks:

There are no scheduled or historical token unlocks, vesting schedules, or lockups in Dogecoin’s design.

There are no scheduled or historical token unlocks, vesting schedules, or lockups in Dogecoin’s design. Network Security:

The perpetual issuance is intended to maintain miner incentives and network security, unlike capped-supply coins that may face security challenges as block rewards diminish. References For more on Dogecoin’s inflation and supply: Dogecoin Inflation - Dogepedia

For a discussion on supply cap: Can you put a cap on Dogecoin? - Dogepedia Dogecoin’s token economics are simple, transparent, and designed to promote utility and ongoing network security, with no complex vesting, locking, or allocation schemes.

